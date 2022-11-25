潮T上英文竟寫「包皮垢」 網：以後買衣都要先翻譯

許多衣服上都會寫各式英文單字，但常常只是覺得好看就購買，沒有深究其意義為何。但有網友發現一件衣服上的英文單字翻譯後「真正意義」讓人震驚，其他人嚇得表示「以後買衣服上面有英文都得搜一下」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，表示自己看過很多奇葩的英文單字印在T恤上，但卻從沒想過很可怕的「這個詞」也會出現，甚至強調「google翻譯前請有心理準備」。

這張圖片上的白色衣服中用綠色字寫著「smegma」，有熱心網友搜尋過後，才發現是「包皮垢」之意，許多網友紛紛驚嚇，表示「以後買衣服上面有英文都得搜一下」。

搜尋衣服上的英文單字後竟是「包皮垢」之意，讓許多人相當驚訝。 圖／擷自Google翻譯

許多特地搜尋後的網友留言表示「google了這個字，接下來各位不管開臉書還是IG，請面對即將出現的廣告…」、「現在我的廣告滿滿都是包皮垢清潔週邊，您的『大缺大德』我沒齒難忘」、「黑五節特賣，包皮清潔刷買一送一，此檔錯過不再」。

也有網友表示「外國人刺中文的刺青，也有很多匪夷所思的文字」、「我有看過一個外國人穿寫中文字，大大一個『糞』字，佔滿整件T桖」、「這感覺跟之前流行刺青中文字在身上一樣的概念」。