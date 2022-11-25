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他問「台灣何時能打進世足？」 內行人搖頭曝原因：難度高幾十倍

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達世足賽，日本在小組賽中以2：1踢贏德國。 路透社
卡達世足賽，日本在小組賽中以2：1踢贏德國。 路透社

四年一次的世足賽正如火如荼地進行中，開打至今，有幾場比賽爆出了冷門，日本在23日以2：1逆轉德國坦克，更是引起不少話題。有網友就在PTT以這場比賽來提問，看到日本踢贏德國，台灣何時才能打進世足賽？但貼文卻讓眾人搖頭看衰，直呼「很難」。

這名網友以「民國幾年台灣才能打進世足？」為題，他說雖然日本和台灣很友好，看到日本踢贏德國，許多台灣人很高興，但是畢竟不是自己的國家，「每四年一次世足，感覺都是別人在吃麵我們在喊燒，30年內能看到台灣打進世足嗎？」

貼文引來不少人大酸，「當然不能」、「千秋萬世直到永遠…都打不進」、「早點睡，夢裡啥都有」、「到地球毀滅都進不了，我認真的」、「台灣炒房政治擺第一，你說呢？」、「連籃球都打不進奧運了，還想什麼？」、「台灣足球場跟棒球場，哪個比較多？」、「20年前就有人問了，再過20年還是一樣，別想了」。

還有內行人分析台灣足球和其他國家實力落差的原因，「世足賽全世界都在競爭，跟棒球只有幾個國家打不一樣，難度高幾十倍」、「足球小將翼是1980年代帶起風潮，真正開始轉骨還是J聯盟成立以後吧」、「日本從足球小將翼開始起算，至少發展40年了」、「文化底蘊、政府政策差距、民族性」、「台灣資質好的都去打棒球和籃球，再來羽球桌球田徑跆拳道分一點，剩下家裡有錢的去打網球，大概是這樣…真希望籃球資源能給足球」。

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