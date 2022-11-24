快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會

科技太方便…苦主求教「倒車鏡頭壞了怎停車」 網集體給這建議

聯合新聞網／ 綜合報導
倒車示意圖。 圖／pakutaso
倒車示意圖。 圖／pakutaso

台灣購買新車不少都會配有倒車顯影系統，但若是倒車時發現鏡頭壞了，該怎麼辦？有習慣倒車鏡頭輔助的苦主發文求助，在沒有輔助系統下倒車，常常算不準距離怎麼辦？引來網友留言討論，有不少人更歪樓建議「聽這種聲音就知道了」。

隨著科技進步，許多新車都會配備倒車顯影系統或360度環景影像，遇到喜歡的車型卻沒有配備的，車主也會考慮自行加裝，增加倒車或停車的方便性。然而因為太過方便，有網友就表示遇到鏡頭損壞時，只看後照鏡「根本停不了車」，因為他從後照鏡看明明要撞到車尾了，下車後卻發現至少還有50公分以上的距離，讓他無助問「倒車鏡頭壞了怎麼停車」？

批踢踢求助文掀起討論，大批鄉民歪樓提出最直接的判斷法，「撞到會有聲音」、「多撞幾次就會了」、「閉著眼睛油門踩下去，撞到車就會自己停了」、「還是南部停車法：撞到有聲」、「被撞到會有人唉」、「攏丟舞蝦」、「靠感覺，有撞到會很明顯」、「撞到一次，就知道不看倒車鏡頭要怎麼停車」、「不會在後車頭綁隻尖叫雞哦」。

有鄉民認真建議，「用後照鏡對角線，或駕訓班停車法：對到樹木右轉打二分之一圈」、「看車燈反光判斷離後車距離」、「看煞車燈反光啊」、「用駕訓班教的：左三圈、右三圈」、「停個大概下車察看再停好也是正常流程啦」、「看後照鏡把快碰到的畫面記腦子，土法煉鋼」、「那就再修正啊，請習慣用後照鏡，倒車鏡」。

駕訓班 倒車雷達

延伸閱讀

首次搭飛機遇大叔全程「念經」害他好緊張 網笑翻：加持讓你安全著陸

機車考照變革！ 明年場考、筆試都調整 危險感知也算分

新北耶誕城白色燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼像「這個」

駕訓班老闆養「人臉狗」詭異直盯鏡頭！無P照瘋傳萬人傻眼：根本金剛狼

相關新聞

科技太方便…苦主求教「倒車鏡頭壞了怎停車」 網集體給這建議

台灣購買新車不少都會配有倒車顯影系統，但若是倒車時發現鏡頭壞了，該怎麼辦？有習慣倒車鏡頭輔助的苦主發文求助，在沒有輔助系統下倒車，常常算不準距離怎麼辦？引來網友留言討論，有不少人更歪樓建議「聽這種聲音就知道了」。

棒球跟足球哪個容易爆冷？網一面喊倒「它」：分數越低越容易

4年一度的卡達世界盃足球賽正如火如荼的進行中，目前正進行小組賽，但卻不斷出現讓人跌破眼鏡的「爆冷結果」，像是阿根廷輸給沙烏地阿拉伯外，昨天德國也輸給日本，明年棒球也將舉辦經典賽，有網友好奇，棒球跟足球哪個比較容易爆冷？掀起一波討論潮。

抽獎運超好！常中發票、Switch+健身環0元入手 她問：上輩子燒了多少香？

網友分享自己從小運氣就超好，除了發票幾乎都會中200之外，還曾經抽中過2台空氣清淨機、當時最新的AirPods、藍牙喇叭、飯店住宿券等，最誇張的是還曾經抽到Switch和健身環，讓她忍不住問「我上輩子是燒了多少香？」。

首次搭飛機遇大叔全程「念經」害他好緊張 網笑翻：加持讓你安全著陸

不少人害怕搭飛機，擔心若不幸發生意外，機上乘客恐怕無一倖免。一名網友昨（23日）在爆怨2公社發文表示，自己第一次搭飛機已經夠緊張了，坐在斜前方的大叔卻不斷默念手中的「經書」，令他的心情緊繃到極點，網友

大S千萬床墊遭毀…IKEA秒自薦「該買新的了吧」還附回收服務

汪小菲與大S離婚一年後再次因500萬生活費鬧上法院，更因汪小菲連日瘋狂開砲猛轟前妻全家，開啟支線「千萬床墊之亂」。昨（24日）大S迅速將床墊送S HOTEL銷毀，結速鬧劇，一向緊跟時事的IKEA小編也立刻發文推銷自家產品，疾呼「舊的不去，新的不來」、「10年品質保證」、「IKEA幫你保住婚姻」，更貼心提醒提供床墊回收服務。

女生也不解？內衣較比基尼「遮更多」卻更私密 網點兩大關鍵

比基尼與內衣外型相似，其私密性卻差很多。一名男網友在Dcard上發文，好奇比基尼和內衣同樣為兩塊布，為何女生穿比基尼不怕被外人看見，身著內衣卻不會隨意展示，引起熱烈討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。