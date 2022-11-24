科技太方便…苦主求教「倒車鏡頭壞了怎停車」 網集體給這建議

台灣購買新車不少都會配有倒車顯影系統，但若是倒車時發現鏡頭壞了，該怎麼辦？有習慣倒車鏡頭輔助的苦主發文求助，在沒有輔助系統下倒車，常常算不準距離怎麼辦？引來網友留言討論，有不少人更歪樓建議「聽這種聲音就知道了」。

隨著科技進步，許多新車都會配備倒車顯影系統或360度環景影像，遇到喜歡的車型卻沒有配備的，車主也會考慮自行加裝，增加倒車或停車的方便性。然而因為太過方便，有網友就表示遇到鏡頭損壞時，只看後照鏡「根本停不了車」，因為他從後照鏡看明明要撞到車尾了，下車後卻發現至少還有50公分以上的距離，讓他無助問「倒車鏡頭壞了怎麼停車」？

批踢踢求助文掀起討論，大批鄉民歪樓提出最直接的判斷法，「撞到會有聲音」、「多撞幾次就會了」、「閉著眼睛油門踩下去，撞到車就會自己停了」、「還是南部停車法：撞到有聲」、「被撞到會有人唉」、「攏丟舞蝦」、「靠感覺，有撞到會很明顯」、「撞到一次，就知道不看倒車鏡頭要怎麼停車」、「不會在後車頭綁隻尖叫雞哦」。

有鄉民認真建議，「用後照鏡對角線，或駕訓班停車法：對到樹木右轉打二分之一圈」、「看車燈反光判斷離後車距離」、「看煞車燈反光啊」、「用駕訓班教的：左三圈、右三圈」、「停個大概下車察看再停好也是正常流程啦」、「看後照鏡把快碰到的畫面記腦子，土法煉鋼」、「那就再修正啊，請習慣用後照鏡，倒車鏡」。