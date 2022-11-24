棒球跟足球哪個容易爆冷？網一面喊倒「它」：分數越低越容易

4年一度的卡達世界盃足球賽正如火如荼的進行中，目前正進行小組賽，但卻不斷出現讓人跌破眼鏡的「爆冷結果」，像是阿根廷輸給沙烏地阿拉伯外，昨天德國也輸給日本，明年棒球也將舉辦經典賽，有網友好奇，棒球跟足球哪個比較容易爆冷？掀起一波討論潮。

網友在PTT發文，他表示世足賽正熱烈進行當中，雖然台灣沒有參賽，但還是多少跟風看一下，很意外的是前天進行的小組賽，阿根廷意外輸給沙烏地阿拉伯，大爆冷門讓很多球迷都跌破眼鏡。

他表示，明年棒球也將舉辦經典賽，參賽國都傾盡全力朝徵召大聯盟球星備戰中，我們雖然還沒公布名單，但高機率陣容會輸其他國家一截，不過想到我們也曾經贏過日韓，也贏過古巴，表示也不是完全沒機會，因此好奇問「棒球和足球哪個項目比較有機會以小博大呢？」。

此文一出也引起網友熱議，幾乎風向都一面倒向足球，「足球吧，北韓還贏過義大利」、「絕對是足球」、「越難得分的容易爆冷」、「分數越低，人數越多越會爆冷」、「足球爆冷機率大」、「當然足球，一不小心烏龍踢進自家球門還直接送分」。