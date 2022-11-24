抽獎運超好！常中發票、Switch+健身環0元入手 她問：上輩子燒了多少香？

網友分享自己從小運氣就超好，除了發票幾乎都會中200之外，還曾經抽中過2台空氣清淨機、當時最新的AirPods、藍牙喇叭、飯店住宿券等，最誇張的是還曾經抽到Switch和健身環，讓她忍不住問「我上輩子是燒了多少香？」。

一名網友在Dcard閒聊版分享，自己從小運氣就超好，甚至應該說是「中獎運很好」，甚至家人還因此都用自己的名字去抽獎。

在發票方面，除了每次開獎時多多少少都會中個200元以外，之前還曾經因為一張買麥香紅茶和巧克力的發票中過一次4000元；在學校活動中，系上舉辦抽獎四年，三年都有中獎紀錄，曾經中過2台空氣清淨機和當時最新款的AirPods。

原PO還分享自己曾中過藍牙喇叭、IKEA懶人桌和飯店住宿券等，然而原PO近期中了一個最大獎，就是Switch加健身環，讓她直呼「超誇張的啦！」

網友對此留言表示「話說你到底叫甚麼名子，未來小孩參考看看」、「我正好相反，從小就倒楣，從沒幸運過」、「原來妳才是主角啊，其他人都是分母」。