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女生也不解？內衣較比基尼「遮更多」卻更私密 網點兩大關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
比基尼示意圖。圖／Ingimage
比基尼示意圖。圖／Ingimage

比基尼與內衣外型相似，其私密性卻差很多。一名男網友在Dcard發文，好奇比基尼和內衣同樣為兩塊布，為何女生穿比基尼不怕被外人看見，身著內衣卻不會隨意展示，引起熱烈討論。

比較比基尼和內衣的差異，原PO指出，一樣是兩塊布擋著重要部位，一個防水、一個不防水，「為什麼有些人穿胸罩怕被人看到，穿比基尼就沒在怕？」原PO認為，穿比基尼還不會穿衣服，理論上肉體曝光程度會比上衣加+內衣還多，讓他不解發問「如果今天衣服裡面是穿比基尼，還會避免被偷看嗎？」

對此，網友們給出很多原因，主要有兩大關鍵。第一，是展示的「心理準備」，「就有沒有心理準備的問題，奶子長在自己身上，我說可以才可以，我說不行就不行，問幹嘛？反正你也不一定會聽，更不一定會回」、「內衣的情況是在換衣服的狀態，極有可能一個不小心就是看到裸體」、「主要是心理上，一個有準備好、另一個沒有準備好，比基尼的設計就是讓敢穿給別人看的人設計的，內衣是保護自己身體有時候給想給他看的人看到的」、「比基尼就是要秀了」。

第二則是穿著的「場合」，「穿的場合又不一樣，難道有人會穿比基尼走在馬路上嗎」、「因為比基尼本來就是要外露的，對我來說比基尼是一種游泳穿的『衣服』」、「就像男生在海邊穿超短泳褲被看沒差，但穿四角褲被看到還是會怕一樣？即使四角褲的布料可能比泳褲還多，可能跟布料材質和場合有關」。

網友們也給出其他理由，認為兩者的材質布料、美不美觀也是重點，「比基尼的樣式跟內衣不一樣吧，大部分不是什麼兩塊布，兩個差很多，而且有時候內衣鬆了，沒地方調整可能會走光啊」、「感覺問題，胸罩主要功能是遮點，泳衣主要功能是好看......應該很好懂吧」、「只要是好看而且流行的，女生就會穿出門。一般常見的那種內衣，因為沒什麼人會單穿出門，自然就會認為那是裸露的隱私的。所以跟裸露程度沒有關係」。

有趣的是，留言區也有些女網友和原PO有相同疑惑，持續思考這類問題，「我是女生，我也很納悶這個問題，曾經也想過但至今還是沒答案」、「身為女生同樣思考了很久的問題」、「其實我也不懂，我前幾天在限時PO了我穿內衣的照片，結果大家都說我很屌、很敢放？啊我也有PO過比基尼照片啊」。

比基尼 女生 Dcard

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