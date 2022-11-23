驚見巨幅尋人啟事！當事人自稱「東湖金泰亨」 網曝1關鍵：找不到了

走在台灣的馬路上，可以發現許多屋子的外面都貼著布條，而且用途還非常多元。今（23）日一名男網友在臉書上發文，透露經過新北市永和區時看見一張尋人啟事布條，除了自稱「東湖金泰亨」，還強調想找到之前一起聊天的心怡，而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，從照片可以看見房子外面貼了一張很大的尋人啟事布條，上面的相關資訊也很逗趣。對此，原PO在貼文中寫道，「經過永和看到這感人的故事，我決定當丘比特一次，希望他能找到心怡」。

這張超大的尋人啟事布條上面寫著，「11月11日半夜2時54分，在XXX（交友軟體）和我聊天的心怡，因為通話斷線了，我再也找不到你。你說住永安市場，我花了所有存款租了這個看板，只想找到你，我那天的暱稱是東湖金泰亨（V），打給我好嗎？」最下面還留了自己的手機號碼，並署名「金先生」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「心怡已經有了心儀的對象」、「心怡要我轉告，通話是她主動掛斷的」、「心怡可能去當兵了」、「結果心怡是住在其他縣市的永安市場」、「像是賣房子的廣告」、「搞不好電話斷線，就是女生自己掛斷的」、「暈船暈成這樣」。

也有網友點出關鍵，「花了所有存款，應該就找不到人了」、「對方看到你沒存款也不會跟你聯絡」、「已經花了所有存款做廣告，所以沒錢了，心怡也不會回應了」、「心怡表示：你存款花光了，也該是說再見的時候了」、「你的存款只有一個看板，那我只好跟你說掰掰囉」。

也有網友提到，「其實是app自己在打廣告」、「確定不是app的廣告？」、「這個電話有人實際打過嗎？到底是真人真事還是廣告？」、「交友軟體廣告已經進化了」。