畢業旅行容易對「領隊」暈船？ 網掀熱議：學生哭成一片

最近又到了畢業旅行的季節，許多國高中生們滿懷期待的出遊，不過日前有網友評論「很多學生會跟領隊哥哥、姊姊變得交情很好，而且隨著畢業旅行接近尾聲，學生會開始依依不捨」，他直言「但大家都知道，過幾天這股熱情就不見了」。

一名網友以「國高中生領隊根本是速食暈船的縮影」為題，指出最近好像又到了各國高中生畢業旅行的日子，看到社群平台出現大量領隊的身影，那些讓小女生、小男生為之瘋狂的小哥哥領隊們，在畢業旅行的幾天內，讓學生感覺到滿滿的愛。領隊最後在車上放一首感性的背景音樂，告訴學生們「我們不能繼續在一起了，但希望你們未來要繼續加油」，結果學生們就哭成一片，原PO無言表示「大家都知道，過幾天這些學生的熱情就不見了」。

對此，網友留言表示「好好笑，尤其是以前班上的瞎妹特別愛裝熟，以為自己和領隊很好，殊不知領隊根本就不記得她」、「真的！之前國中的時候有一個領隊超帥，然後人又很好，我們班那時候分開超難過」。

有人則是認同領隊的付出，指出「我跟了幾屆畢旅，看到學生們的領隊都很用心，也很遵守不留聯絡方式給學生的規範，倒是導師跟他們都有聯繫。我覺得有很多領隊是真心真意的，希望學生好好為自己努力，如果領隊們能以對學生的影響力，鼓舞他們起了激勵的作用，真的勝過爸媽碎念」。