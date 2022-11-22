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弟弟洗完抹布「1動作」笑翻萬人 家事達人看了卻崩潰：會發霉
真的讓人笑翻！一名女網友近日在臉書社團分享兩張照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」，還整齊地擺放在角落，照片曝光後，有網友不禁開玩笑表示「當兵真的會變笨」。
該名女網友在臉書社團「爆笑公社2」PO出兩張照片，並發文表示「當兵的弟弟放假回家，洗個碗後...」只見照片中，家中洗手槽的角落有一條白色抹布，但仔細一看，弟弟竟把它折成方方正正的「豆腐干」，大展國軍必備技能。
照片被轉發到「爆料公社」後，立刻讓2.4萬人笑翻，紛紛留言「當兵真的會變笨」、「職業病的一種」、「當兵症候群」、「我看你是折不完了」、「菜鳥才會折，下部隊後大家都有兩套，一套折好的放內物櫃，睡醒直接拿出來擺盤」。
還有網友崩潰留言「濕抹布折這樣會發霉啊弟弟」、「抹布會發霉，這需要揍弟弟一頓」、「然後毛巾就發霉了」、「什麼時候乾，會發霉的」、「抹布不會乾」。
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