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弟弟洗完抹布「1動作」笑翻萬人 家事達人看了卻崩潰：會發霉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友PO出照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」。圖／翻攝自爆笑公社2
一名女網友PO出照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」。圖／翻攝自爆笑公社2

真的讓人笑翻！一名女網友近日在臉書社團分享兩張照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」，還整齊地擺放在角落，照片曝光後，有網友不禁開玩笑表示「當兵真的會變笨」。

該名女網友在臉書社團「爆笑公社2」PO出兩張照片，並發文表示「當兵的弟弟放假回家，洗個碗後...」只見照片中，家中洗手槽的角落有一條白色抹布，但仔細一看，弟弟竟把它折成方方正正的「豆腐干」，大展國軍必備技能。

照片被轉發到「爆料公社」後，立刻讓2.4萬人笑翻，紛紛留言「當兵真的會變笨」、「職業病的一種」、「當兵症候群」、「我看你是折不完了」、「菜鳥才會折，下部隊後大家都有兩套，一套折好的放內物櫃，睡醒直接拿出來擺盤」。

還有網友崩潰留言「濕抹布折這樣會發霉啊弟弟」、「抹布會發霉，這需要揍弟弟一頓」、「然後毛巾就發霉了」、「什麼時候乾，會發霉的」、「抹布不會乾」。

一名女網友PO出照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」。圖／翻攝自爆笑公社2
一名女網友PO出照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」。圖／翻攝自爆笑公社2
一名女網友PO出照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」。圖／翻攝自爆笑公社2
一名女網友PO出照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」。圖／翻攝自爆笑公社2

爆料公社 國軍

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