弟弟洗完抹布「1動作」笑翻萬人 家事達人看了卻崩潰：會發霉

真的讓人笑翻！一名女網友近日在臉書社團分享兩張照片，由於弟弟職業病發作，竟把一條抹布摺成「豆腐干」，還整齊地擺放在角落，照片曝光後，有網友不禁開玩笑表示「當兵真的會變笨」。

該名女網友在臉書社團「爆笑公社2」PO出兩張照片，並發文表示「當兵的弟弟放假回家，洗個碗後...」只見照片中，家中洗手槽的角落有一條白色抹布，但仔細一看，弟弟竟把它折成方方正正的「豆腐干」，大展國軍必備技能。

照片被轉發到「爆料公社」後，立刻讓2.4萬人笑翻，紛紛留言「當兵真的會變笨」、「職業病的一種」、「當兵症候群」、「我看你是折不完了」、「菜鳥才會折，下部隊後大家都有兩套，一套折好的放內物櫃，睡醒直接拿出來擺盤」。