洗臉巾泛黃、棉花棒洗過續用…女友「過度節儉」讓他超崩潰

節儉是美德，但過度節儉就不一定了。近日有女子因太過節約被男友發文抱怨，男友細數對方為省錢，除每日限額消費外，租屋有壁癌不肯說，怕被房東求償，痘痘貼、棉花棒、洗臉巾等衛生用品也要「用到不能再用」才肯更換，讓他相當崩潰，一系列圖文解說令不少網友看傻眼，驚呼無法接受。

原PO在Dcard以「節儉女友一天讓我崩潰三次」為題發文，細數女友的「驚世省錢生活」。據他表示，女友為人節儉，規定自己一天含三餐的花費不能超過300元，生活用品會等特價且免運時一次購足，甚至回南部老家時還會順便用行李箱裝衛生紙上來。然而近日他搬入女友家同居後，才發現她的「過度節儉」到底讓人多崩潰！

原PO形容女友「已經節儉到有點可怕」的地步，首先是租屋處的天花板因潮溼發霉出現壁癌，但女友卻因「怕被房東求償」而拒不處理；其次是臉上的痘痘貼若是洗臉沒掉就不換，就算他提醒對方痘痘貼已經變白、該換了，女友還是打哈哈的說「你不是喜歡白的嗎」。

最後是最可怕的浴室，拋棄式的洗臉巾、棉花棒都洗過後重複使用，即使上面出現發黃、霉斑也照樣使用，讓他非常崩潰。他無奈表示，也想過為女友購買這些日常用品讓她替換，然而女友仍不改其節約本性，只開心「這樣可以用更久」，若他偷偷丟掉洗臉巾換新的，還會被罵，「真的不知道該怎麼讓她輕鬆一點過日子」。

詳實的圖文紀錄讓部分網友忍不住發出「哀呃」的聲音，認為除了壁癌跟消費方式外，其他「純屬衛生習慣不好」，紛紛留言批評「不是節儉，是噁心」、「節儉跟噁心是兩回事」、「我無法接受」、「這已經節儉到不衛生了⋯⋯你要不要問你女友牙刷用了幾年」、「痘痘貼貼在臉上超過半天我就會發瘋，是我太龜毛還是你女友太髒」、「你是真愛耶……」。

不少人也勸告，與其節儉日用品的花費，不如保持良好的衛生習慣，避免生病長痘花更多，「痘痘貼這麼久已經變成致痘貼了……而且這樣的衛生習慣，臉上怎麼可能不長痘痘」、「節省是美德，但不能凌駕在衛生之上」、「節儉跟衛生應該要達到平衡」、「省過頭，反而會要花更多醫療費吧」、「棉花棒重複使用，很容易得耳黴菌，得不償失」、「這已經不是節儉了。是要去看心理醫生了」。