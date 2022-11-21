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怕被記黑名單！他問「訂外送會付小費嗎？」 兩派網友掀論戰
近年外送平台崛起，不論颳風下雨還是出大太陽，都可以在路上看見外送員的蹤影。昨（20）日一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「訂外送時會給小費嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。
用外送平台訂購餐點相當方便，假設覺得外送員的服務很好，還可以選擇給予小費。對此，昨日一名網友在PTT上發文，他提到不常出門的人，應該都相當熟悉外送平台，並好奇詢問大家「你們平常都會給外送員小費嗎？有的話要給多少比較好？不給的話會不會被記在黑名單？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我通常選右邊數過來第二個選項」、「我只有下雨天點外送，所以覺得應該給小費」、「會，反正也才加個10塊、20塊」、「有次是一位媽媽載著穿國中制服的女兒，那次我小費給50…」、「下大雨或大半夜，我會意思意思給」。
也有網友持不同想法，「不會，有外送費和平台費了，而且餐點又有加價」、「不給又沒差，不要給負評就夠了」、「不會，我工作也很辛苦，但是從來沒有人給我小費過」、「不會，我又不認識他」、「不會，除非暴雨」。
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