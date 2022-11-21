快訊

世足賽／支持LGBTQ但開場領黃牌？ 世界盃各隊長面臨「彩虹臂章難題」

民進黨攻北市長困難重重 阿扁一句話說明原因

大S開告汪小菲！為生活費「查封資產」 S Hotel恐遭拍賣

4歲孩半夜爬起來寫外星文 大票父母親有共鳴：是在報明牌嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享四歲小孩半夜爬起來寫的外星文。圖擷自爆廢公社二館
原PO分享四歲小孩半夜爬起來寫的外星文。圖擷自爆廢公社二館

有些小朋友還不會寫字前，就會用塗鴉的方式表達自己的想法，但有時也會讓父母親感到困惑。日前一名男網友在臉書上發文，分享四歲孩子半夜爬起來寫的外星文，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以發現紙上相當凌亂，有用藍黑紅三色原子筆寫的數字、英文字、圖形，還有貌似是中文字的符號，但無論怎麼看，都看不出一個所以然。對此，原PO在貼文中寫道「求翻譯…四歲小孩半夜爬起來寫的外星文」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這個很像楔形文字，周董有唱過，深埋在美索不達米亞平原的文化」、「他是不是沒有喝孟婆湯」、「好好栽培，未來要靠他與外星入侵者談判」、「很像我邊打瞌睡邊抄的上課筆記」、「不要翻譯，要是內文很驚悚怎辦」。

也有網友很有共鳴，「我大兒子有同伴了」、「跟我姪女一樣」、「我女兒也有，是報明牌？」、「我家五歲的也在本子上寫了一大堆，或許他們能溝通」、「我小時候也是這樣，然後寫了一堆，還翻譯給我媽，然後長大就看不懂了」、「我兒子也會這樣，我真的都看不懂」。

爆廢公社 親子

延伸閱讀

姓「胡」怎麼正確拆字？她報姓氏尷尬了 爸坦言：沒人這樣講

機車5貼塞滿！4孩都沒戴安全帽 眾人傻眼：最前面完全用腳撐

吹風機700元和7000元有差嗎？ 網狂點頭：65歲少髮男都有感

請特休快閃出國！四天三夜首選去哪 網大推2國：機票也便宜

相關新聞

4歲孩半夜爬起來寫外星文 大票父母親有共鳴：是在報明牌嗎？

有些小朋友還不會寫字前，就會用塗鴉的方式表達自己的想法，但有時也會讓父母親感到困惑。日前一名男網友在臉書上發文，分享四歲孩子半夜爬起來寫的外星文，而貼文曝光後也掀起討論。

為何「正妹候選人」越來越多？ 網分析：國之將亡、政治娛樂化

近期有許多「正妹里長候選人」的相關報導，讓不少民眾紛紛有感，有網友詢問「越來越多『正妹候選人』大家怎麼看？」經眾人討論後，分別得出台灣「政治娛樂化」、「國之將亡」、「對政治的失望」的結論。

吹風機700元和7000元有差嗎？ 網狂點頭：65歲少髮男都有感

吹風機可說是每個人的生活必需品，除了可以吹乾頭髮，也可以用來吹整髮型，但它的價格落差也很大。今（20）日一名網友在網路上發文，詢問大家「吹風機貴的跟便宜的差很多嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

路上驚見黃金酥脆「油條疊疊樂」 網友直呼：好想抽！

許多人喜愛燒餅、豆漿配油條，有網友拍下某間早餐店將炸好的酥脆油條，擺放的如同「疊疊樂」一般，令許多人嘖嘖稱奇，更直呼「油條疊疊樂，好想抽」。

姓「胡」怎麼正確拆字？她報姓氏尷尬了 爸坦言：沒人這樣講

透過電話介紹自己的姓氏時，大多數人都會用拆字法或是直接舉例，例如「三橫一豎王」、「雙木林」、「戴資穎的戴」等。日前一名女網友在網路上發文，提到「胡」的部首明明是「⺼（肉）」，但很多人卻習慣說「古月胡」，而貼文曝光後也掀起討論。

生魚片到底哪裡美味？網友揭「美味關鍵」 醫師：注意寄生蟲

青菜蘿蔔各有喜好，生魚片有的人喜歡，有的人不喜歡，有網友好奇「生魚片的美味到底在哪？」引起網友兩派論戰，不過腸胃科醫師也提醒在食用生魚片時要慎選來源，注意寄生蟲、細菌感染等問題，避免腸胃不適。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。