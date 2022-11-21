4歲孩半夜爬起來寫外星文 大票父母親有共鳴：是在報明牌嗎？

有些小朋友還不會寫字前，就會用塗鴉的方式表達自己的想法，但有時也會讓父母親感到困惑。日前一名男網友在臉書上發文，分享四歲孩子半夜爬起來寫的外星文，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以發現紙上相當凌亂，有用藍黑紅三色原子筆寫的數字、英文字、圖形，還有貌似是中文字的符號，但無論怎麼看，都看不出一個所以然。對此，原PO在貼文中寫道「求翻譯…四歲小孩半夜爬起來寫的外星文」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這個很像楔形文字，周董有唱過，深埋在美索不達米亞平原的文化」、「他是不是沒有喝孟婆湯」、「好好栽培，未來要靠他與外星入侵者談判」、「很像我邊打瞌睡邊抄的上課筆記」、「不要翻譯，要是內文很驚悚怎辦」。

也有網友很有共鳴，「我大兒子有同伴了」、「跟我姪女一樣」、「我女兒也有，是報明牌？」、「我家五歲的也在本子上寫了一大堆，或許他們能溝通」、「我小時候也是這樣，然後寫了一堆，還翻譯給我媽，然後長大就看不懂了」、「我兒子也會這樣，我真的都看不懂」。