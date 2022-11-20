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為何「正妹候選人」越來越多？ 網分析：國之將亡、政治娛樂化
近期有許多「正妹里長候選人」的相關報導，讓不少民眾紛紛有感，有網友詢問「越來越多『正妹候選人』大家怎麼看？」經眾人討論後，分別得出台灣「政治娛樂化」、「國之將亡」、「對政治的失望」的結論。
該名網友在Dcard上發文詢問「越來越多正妹候選人大家怎麼看？」，有一派網友認為「政治娛樂化」，政治歪風膚淺嚴重，地方人士的選擇，應具備良好的實力、學識等，而非單純只有顏值「越來越常看到網路不是在討論誰的能力怎麼樣、做了什麼事，而是誰很美、很帥、戀愛了要投他」，更搖頭「國之將亡」。
另一派網友指出是「對政治的失望」，現實有許多候選人的政見都未能真正實現，也沒有幾位政客真正關心選民，「就因為覺得選哪個都一樣，乾脆選一個順眼的，這是沉默的力量，也是無聲的反動」。
其他人則留言表示，「高顏值男女比嚴重失衡」、「台灣漂亮的女生比帥哥多，我個人體感啦」、「選好看的，就算沒料至少照顧到我的眼睛」、「可惜臉好看的我都不會投」、「現在化妝、整形這麼進步，不意外啊」。
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