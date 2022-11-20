吹風機700元和7000元有差嗎？ 網狂點頭：65歲少髮男都有感

吹風機可說是每個人的生活必需品，除了可以吹乾頭髮，也可以用來吹整髮型，但它的價格落差也很大。今（20）日一名網友在網路上發文，詢問大家「吹風機貴的跟便宜的差很多嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「冒昧問一句，吹風機700塊跟7000塊的差別」為題發文，原PO透露最近要入手新的吹風機，看了網路上的購物網站，發現有些要價上萬元，但便宜的只要700元。對此，原PO詢問大家「貴的跟便宜的差很多嗎？有沒有人知道？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「差在熱流控制穩定，7000元比較不傷髮」、「有負離子比較不傷髮，溫控也比較好」、「一個吹半天才乾，一個吹一下子就乾」、「快乾、保濕、柔順、不毛躁」、「差很多，我爸65歲少髮男都覺得有差」。

也有網友認為沒有明顯差異，「用過貴的，覺得沒差，根本心理作用」、「男生用700元的就好，頭髮不長真的吹不出差異」、「短髮的根本沒啥感覺」、「沒有差，盤子才花錢在這種沒意義的東西」、「長髮差比較多，所以男生通常覺得沒差」。