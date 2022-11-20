姓「胡」怎麼正確拆字？她報姓氏尷尬了 爸坦言：沒人這樣講

透過電話介紹自己的姓氏時，大多數人都會用拆字法或是直接舉例，例如「三橫一豎王」、「雙木林」、「戴資穎的戴」等。日前一名女網友在網路上發文，提到「胡」的部首明明是「⺼（肉）」，但很多人卻習慣說「古月胡」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「胡的右邊寫月的人多嗎」為題發文，她透露某天翻到兒子的識字卡，看到「湖」時就很好奇是怎麼組成的，究竟最右邊是「月」還是「⺼（肉）」。原PO坦言以「胡」字來說，自己都習慣寫「⺼（肉）」，但是不少人都稱「古月」，連姓胡的朋友也是直接這樣寫。對此，原PO感到相當好奇，因此上網查詢教育部字典，結果發現胡的正確部首是「肉部」。 「胡」正確部首是肉部。圖擷自教育部辭典

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「國小老師會在意喔！小朋友生字教到肉部一定要寫清楚」、「以前都聽到古月胡，原來是古肉胡」、「就像全，大多人上面也是寫人不是入」、「沒想過是肉部，但好像也沒人會在意這個吧」、「沛這個字也經常被弄錯，是氵加巿（ㄈㄨˊ），不是市場的市」、「突然不會寫胡了」。

也有網友提到，「講古肉胡人家聽不懂」、「每次預訂餐廳時，我都說我是古月胡」、「之前第一次報姓氏講古肉胡，結果對方直接回我蛤，跟我爸講這件事後，才知道是要講古月胡…我直接一個腦袋混亂，我說可是就是肉部啊，我爸說沒人這樣講」、「古肉胡，古小姐您好」。