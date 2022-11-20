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正妹健身房自拍 側拍照曝光網友傻眼：原來是哆啦A夢

香港01／ 撰文／亦然 YIRAN
圖中女子身材姣好（左圖），不過另一張照片的角度看起來卻大相逕庭（右圖）。 （FB@爆廢公社 截圖）
圖中女子身材姣好（左圖），不過另一張照片的角度看起來卻大相逕庭（右圖）。 （FB@爆廢公社 截圖）

現代人重視健康生活，不少人都有健身的習慣，你們又有沒有看過有人在健身室自拍打卡呢？最近網路上流傳數張一位網美女神在健身室的自拍照，但卻有從另一角度拍下的真人照流出，網民就「大讚」PS技術一流，仲話照片神似哆啦A夢及漫畫《龍珠》中的比達！

最近Facebook群組「爆廢公社」上有網民貼出數張圖片，指自己在健身室「偶遇健身網美，真人差別不大」，圖中可見一位身材姣好，頭戴黑色帽子、上身穿著白色背心加白色長袖風褸、下身穿著淺藍色瑜伽褲的女子，站在健身室的鏡子前面自拍；第二張圖片女子坐在健身機器上，側身面對鏡頭，突顯玲瓏浮凸的身段，看似日子有功，已持之以恆地運動一段時間，健身故事十分勵志。

不過另一張疑似由其他人拍攝的側拍照下，同一位女子正在低頭按手機，從照片中看起來較為矮小及精壯，小腹也微微地鼓起，不知道是否拍攝角度問題，圖中女子身體與腿長的比例近乎1:1。

由於3張照片的差別甚大，網民就笑指圖片照妖鏡味甚濃，「這是穿戰鬥裝的比達吧？」、「原來是哆啦A夢」、「襪子好撐」。不過就大讚她的修圖技巧非常厲害，「地板都沒變形」、「如果是用手機的軟體通常修那麼大背景都會歪」、「居然沒有時空扭曲」。也有人正面地表示「她在瘦身的路上，至少在前進」、「有在健身就是好的」、「有運動都值得鼓勵」。經編輯翻查，發現圖片在2020年已開始在網路上流傳，惟圖片出處不明。

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文章授權轉載自《香港01》

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