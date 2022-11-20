生魚片到底哪裡美味？網友揭「美味關鍵」 醫師：注意寄生蟲

青菜蘿蔔各有喜好，生魚片有的人喜歡，有的人不喜歡，有網友好奇「生魚片的美味到底在哪？」引起網友兩派論戰，不過腸胃科醫師也提醒在食用生魚片時要慎選來源，注意寄生蟲、細菌感染等問題，避免腸胃不適。

有名網友在Dcard上好奇詢問，因為真的對生魚片的美味感到很不解，印象中就是沒什麼味道，不理解為什麼要吃生的魚，也不敢吃山葵，認為生食對腸胃不太好，直呼「怎麼還是有人喜歡吃？有人和我一樣吃不出生魚片的美味嗎？」

另有人解釋，好的生魚片吃完會有一層鮮甜的油脂充斥在嘴裡，反覆品嚐會很鮮、很香，山葵也有分真假，若顏色太綠的通常不是真山葵，就只會「嗆」，無法帶出生魚片的甜味。另提醒，有些腥味很重、顏色黯淡怪異、肉質軟爛，筷子一夾就碎，肉質不新鮮的一律不建議吃。

其他喜愛生魚片的網友表示，「鮭魚生魚片真的香，比熟的好吃多了，還有赤蝦很鮮甜，每次都去壽司店吃爆」、「鮭魚和蝦子應該吃得出一種甜味」、「可能你吃到廉價的，感覺就不太順口」、「去吃看看黑鮪魚金三角」、「我最愛海鱺、鮭魚、紅甘」。

據早安健康報導，腸胃科張振榕醫師提醒，以流行病學來說，在台灣吃到寄生蟲其實時有所聞，像南投信義鄉、高雄美濃、苗栗獅潭等這些地方都是中華肝吸蟲的流行區，如果一定要吃淡水魚的生魚片，除了慎選安全來源，建議食用前先經過正確的冷凍方式，有助於降低寄生蟲的風險。

另也有網友表示，「我也不理解生魚片的美味，但口味就是青菜蘿蔔各有所好，吃自己愛吃的就好」、「我也不懂生魚片哪裡好吃，感覺是在吃軟軟沒味道的脂肪」、「很貴的蒟蒻」、「我也不愛生魚片，很怕它們軟趴趴又冷冰冰黏黏的口感」。