尖峰時段擠爆！上班族見座位1畫面怒轟「桃捷在想啥？」 釣司機回應道歉

桃園機場捷運，是一條橫跨台北市、新北市、桃園市的捷運路線，每到尖峰時間，總是擠滿著大批通勤族。有一名女網友抱怨，昨天搭機場捷運時，車廂內一位難求，但是卻見到座位中有一隻龐大的「紫鳥」裝置藝術，讓她氣翻「真的不要給我鬧」，也不解桃機到底在想什麼，此文也釣出司機員道歉解釋原因。

一名女網友昨天(18日)在Dcard發文指出，一早搭機場捷運人潮擠到爆，座位一位難求，由於搭乘的是親子列車，其中一個位子上卡著隻旁大的裝置藝術「紫鳥」，讓她瞬間暴怒「真的不要給我鬧，六點這時間點哪來的小孩？可以讓位嗎紫鳥」。

女網友見桃捷尖峰時段一位難求的車廂中，座位區有一隻大型裝置藝術「紫鳥」，很不解桃捷在想什麼。圖／取自Dcard

此文曝光後馬上引起網友蓋樓回應，「中職冠軍賽那時候也很吐血，整車都是人還卡一隻鳥在那邊，我還看到有人沒站穩一屁股坐在那個鳥嘴巴上，看了就痛」、「抱歉，我是搭火車的，如果在尖峰時間，火車上也有這種東西，我也會火大」、「在座位上放裝置藝術真是...」。

不過也有人認為，「可是如果是我看到我會覺得好可愛」、「我覺得很可愛啊，有差這一個位子嗎」、「淡海輕軌也有幾米的松鼠在看書，可是我覺得很可愛很療癒，沒位子也不會怪它」、「重點那隻鳥不坐在那，也不一定有位子坐」。

也意外釣出司機員解釋，「代表本公司全體同仁向您致上12萬分的歉意，這隻鳥也是讓我們看得心裏發寒啊，這台車從發車到收車都不會換，所以不是故意早上尖峰時段要開這班車，這台車都固定跑這班次，如果不想看到這隻鳥，可以提早或延後一個班次，就可以避開了」。