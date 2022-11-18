快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

髮型圓滾滾太古錐！身穿粉色套裝 電梯驚見「蒲公英婆婆」

聯合新聞網／ 綜合報導
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。圖擷自爆料公社
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。圖擷自爆料公社

許多女性長輩會將頭髮燙捲，讓髮量看起來豐厚，就有網友搭電梯時發現前方阿姨髮型特別，如同「蒲公英」，更直呼「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」貼文曝光後也掀起許多網友熱議。

有網友在臉書「爆料公社發文並PO出一張照片，圖中可見在搭乘電梯時，前方有一位阿姨穿著打扮講究，穿著淡粉紅花紋套裝、手拿紅色提袋，穿著時髦、氣質高貴，但最搶眼的還是她的髮型，蓬鬆空氣狀捲髮形成了一個完美的圓形，像極了蒲公英，讓原PO直呼「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」

有網友留言分享，這讓人想到一個笑話，有次跟朋友去爬山，休息時涼亭有一個阿嬤在秀B-box ，一開始覺得很厲害，後來發現是蒲公英飛進阿嬤的嘴巴。許多網友笑翻表示，「嘴巴會不自覺跟著B-box」、「以後看見蒲公英我根本不能詩情畫意去想著徐徐微風的吹散」、「笑死我了」。

許多人紛紛留言，「這巧手不入國際造型師名人堂真的說不過去」、「黑色的蒲公英」、「蒲公英婆婆」、「阿姨們的髮型總是令人驚艷」、「空氣感瀏海已經不流行了，阿姨這個『全空氣感蒲公英燙』才是新潮流！」

爆料公社 髮型

延伸閱讀

他「自備一大盒蒜頭」秒嗑完40顆水餃 網狂讚：吃餃就要配蒜

新竹限定點心「水潤餅」很厲害？ 網：口感超驚奇！

尿急找廁所⋯門竟標「H」、「D」 網崩潰問：哪個才是男廁？

台灣直轄市發展落差大 網一致認同「這市」最該踢出六都

相關新聞

髮型圓滾滾太古錐！身穿粉色套裝 電梯驚見「蒲公英婆婆」

許多女性長輩會將頭髮燙捲，讓髮量看起來豐厚，就有網友搭電梯時發現前方阿姨髮型特別，如同「蒲公英」，更直呼「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」貼文曝光後也掀起許多網友熱議。

台灣直轄市發展落差大 網一致認同「這市」最該踢出六都

台灣目前有六個直轄市，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，但各縣市發展程度不一，有人就發文詢問「如果要踢一個直轄市應該踢誰啊？」大多網友留言一面倒指「台南市」最該踢。

網友在大賣場看到爺罵孫後「不忍了」 假裝訪談化解困境引網狂讚

一名網友在賣場遇見一對爺孫，弟弟非常想買沖泡巧克力，但爺爺卻斥責他「你媽媽辛苦幫人家打掃的錢不是給你這樣浪費的」，讓網友看了相當難過，網友之後想到妙招，讓弟弟順利得到沖泡巧克力，引來破千名網友按讚回應。

尿急找廁所⋯門竟標「H」、「D」 網崩潰問：哪個才是男廁？

許多人在外都有內急要找廁所的經驗，然而就有人分享，他遇到兩扇公廁的門，一個標示「H」，另一個則標示「D」，這讓原PO急得大喊「哪個才是男廁啦！」，而該篇貼文也引來許多專業網友回應。

她問「為什麼女生電話能講很久？」 網反駁了：男人長舌公+1

現在幾乎是人手一機的時代，用文字訊息或是語音電話聯絡親朋好友，都是非常方便的一件事。昨（17）日一名女網友在網路上發文，討論關於「女生講電話都可以講很久」的話題，而貼文曝光後也掀起討論，有網友反駁「我身邊只有男人才這樣！」

不加水不切塊！他分享料理絲瓜簡易撇步 網讚：超甜的

絲瓜是餐桌上很常見的食材，內含維生素B、C等豐富營養素，而且絲瓜性寒，可消暑解熱，是夏天最佳食材。一名網友分享自己料理絲瓜的方法，簡單不複雜，讓許多人看了也大讚這樣真的很甜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。