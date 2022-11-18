髮型圓滾滾太古錐！身穿粉色套裝 電梯驚見「蒲公英婆婆」

許多女性長輩會將頭髮燙捲，讓髮量看起來豐厚，就有網友搭電梯時發現前方阿姨髮型特別，如同「蒲公英」，更直呼「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」貼文曝光後也掀起許多網友熱議。

有網友在臉書「爆料公社」發文並PO出一張照片，圖中可見在搭乘電梯時，前方有一位阿姨穿著打扮講究，穿著淡粉紅花紋套裝、手拿紅色提袋，穿著時髦、氣質高貴，但最搶眼的還是她的髮型，蓬鬆空氣狀捲髮形成了一個完美的圓形，像極了蒲公英，讓原PO直呼「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」

有網友留言分享，這讓人想到一個笑話，有次跟朋友去爬山，休息時涼亭有一個阿嬤在秀B-box ，一開始覺得很厲害，後來發現是蒲公英飛進阿嬤的嘴巴。許多網友笑翻表示，「嘴巴會不自覺跟著B-box」、「以後看見蒲公英我根本不能詩情畫意去想著徐徐微風的吹散」、「笑死我了」。

許多人紛紛留言，「這巧手不入國際造型師名人堂真的說不過去」、「黑色的蒲公英」、「蒲公英婆婆」、「阿姨們的髮型總是令人驚艷」、「空氣感瀏海已經不流行了，阿姨這個『全空氣感蒲公英燙』才是新潮流！」