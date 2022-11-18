網友在大賣場看到爺罵孫後「不忍了」 假裝訪談化解困境引網狂讚

一名網友在賣場遇見一對爺孫，弟弟非常想買沖泡巧克力，但爺爺卻斥責他「你媽媽辛苦幫人家打掃的錢不是給你這樣浪費的」，讓網友看了相當難過，網友之後想到妙招，讓弟弟順利得到沖泡巧克力，引來破千名網友按讚回應。

一名網友在「大潤發好物分享社」臉書社團分享，自己遇到了人生中第一次買東西送給陌生人的經驗。原PO在14日時，走到大潤發沖泡區遇見一對爺孫，而弟弟拿了一包沖泡巧克力，並向爺爺表示「我看同學早上都會在學校喝這個，我也要！」，沒想到爺爺卻回覆「放回去！家裡沒閒錢買這個，真的想喝就去跟同學要就好」

聽完這句話後，爺爺還補充「你媽媽辛苦幫人家打掃的錢不是這樣給你浪費的！」弟弟瞬間聽完沈默低頭，原PO也感受到弟弟眼中有淚水打轉，臉上充滿委屈神情。

原PO目睹這一切後，表示對從小不愁吃穿的自己來說是一個「莫大的衝擊」，因此她在原地思考了3分鐘後，決定拿了兩包沖泡巧克力，並衝去結帳，追上那對爺孫。

原PO一路上都瘋狂思考著「該怎麼給？用什麼說法？才會聽起來比較合理看起來又不怪？」，最後她臨機一動，攔下爺爺說自己在做問卷調查，想要訪問隔代教養的相關問題，然後接受訪問就會送沖泡巧克力。

爺爺當下疑惑的看了一下原PO，接著又轉頭看弟弟，想了一下，才接受了她的訪問，接著她就隨便亂問一通草草結束，然後把那包沖泡巧克力遞給弟弟，弟弟瞬間笑了，並說「謝謝姊姊」，讓原PO感動得差點哭出來。

這篇文章PO出後，引來破千網友按讚，許多人留言表示「謝謝您用行動力，圓滿了一位幼小心靈的滿足」、「看了眼眶紅，弟弟一定超開心，遇到心善的天使達成他的願望」、「妳真的超級暖，而且方法好聰明」。