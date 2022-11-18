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尿急找廁所⋯門竟標「H」、「D」 網崩潰問：哪個才是男廁？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 爆笑禁區
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 爆笑禁區

許多人在外都有內急要找廁所的經驗，然而就有人分享，他遇到兩扇公廁的門，一個標示「H」，另一個則標示「D」，這讓原PO急得大喊「哪個才是男廁啦！」，而該篇貼文也引來許多專業網友回應。

若在外旅遊非常想上廁所時，第一時間就是找離自己最近的公廁，然而有網友就在臉書粉專「爆笑禁區」分享，自己找到了一間公廁後，兩扇廁所門竟然分別標示「H」和「D」，讓他無所適從。

許多專業網友就在下方留言解答，表示「Herren男士，Damen女士，德語系國家都是如此標示的」、「荷蘭文H為Herren男士的縮寫，D為Damen女士的縮寫」、「西班牙語H=hombre男人，D=Damas女人」、「法文：男人Homme、女人Dame」。

也有人表示「都開開看，先上沒有人的，反正，後面的人應該也看不懂，進來看到裡面是男的，也會以為是男廁」、「更快的作法是直接開門看」、「一般來說，看到這種我會直接把門推開看看情況」。

公廁

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