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敢不敢生飲日本水龍頭的水？ 「不敢喝」、「天天喝」分2派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己到日本旅遊都直接喝日本水龍頭的水，因此好奇網友是否都敢直接生飲。 圖源：ingimage
一名網友分享自己到日本旅遊都直接喝日本水龍頭的水，因此好奇網友是否都敢直接生飲。 圖源：ingimage

許多台灣人喜歡去日本旅遊，且印象中日本水龍頭的水可以生飲，因此有網友分享自己在日本時都會直接喝水龍頭的水，但老婆卻每次都「打死不喝」，因此好奇網友去日本是否敢生飲水龍頭的水。

一名網友在PTT八卦版以「日本水龍頭的水你們都敢喝嗎」為題發文，表示自己剛從日本回來，從小就每年去日本旅遊，因此喝水龍頭的水相當習慣。

但是原PO的老婆卻「打死不喝水龍頭的水」，即便跟她說很安全，並且在餐廳喝的冰水也來自水龍頭，也是堅決不喝，因此出遊時都要買2公升瓶裝水給老婆。

原PO好奇詢問，若去日本網友是否都感直接喝水龍頭的水，有網友回覆表示「你怎麼會認為管路是乾淨的」、「不敢，我還是會喝礦泉水」、「呃....日本人也不太敢直接喝水龍頭的水喔。 除非有另外裝濾水器」、「不敢，日本處於地震帶，管線難免有漏」。

也有敢生飲的網友表示「喝1年多了，還沒死，給你參考」、「我在北海道每天都喝」、「我朋友喝的很開心」、「看地方，廁所洗手的不喝 ，公園飲水的敢」、「我之前去直接每天裝一瓶」。

日本 PTT

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