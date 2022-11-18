她問「為什麼女生電話能講很久？」 網反駁了：男人長舌公+1

現在幾乎是人手一機的時代，用文字訊息或是語音電話聯絡親朋好友，都是非常方便的一件事。昨（17）日一名女網友在網路上發文，討論關於「女生講電話都可以講很久」的話題，而貼文曝光後也掀起討論，有網友反駁「我身邊只有男人才這樣！」

昨日一名女網友在PTT上以「為什麼女生電話能講很久」為題發文，她透露身邊的女性朋友只要講起電話，30分鐘內是不可能停止的，而內容大多都是生活小事，或是其他人吵架的八卦消息，反觀男生好像重點說完就沒了。對此，原PO好奇詢問「你們身邊的女性朋友也是這麼會聊嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前打電話要付錢的時代就已經可以講很久了，後來有了網內互打，加上Line的電話免費，真的可以無限講」、「我老婆剛剛跟她媽一講就是40分鐘，我跟我媽一年加起來大概都沒講這麼久的電話」、「身邊也是女生廢話特別多，內容也幾乎沒營養」。

但有網友反駁認為「男生電話才講很久」，「我身邊只有男人才這樣，他們都邊喝酒邊聊天，然後就2小時過去了」、「我爸講電話可以1小時以上…」、「我身邊都是男生聊沒完，有夠煩」、「身邊愛聊的都男人+1，越老話越多」、「我男友比我還會聊，他可以聊2、3小時」。