快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

她問「為什麼女生電話能講很久？」 網反駁了：男人長舌公+1

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示身邊女性朋友都可以講電話講很久。 示意圖／ingimage
原PO表示身邊女性朋友都可以講電話講很久。 示意圖／ingimage

現在幾乎是人手一機的時代，用文字訊息或是語音電話聯絡親朋好友，都是非常方便的一件事。昨（17）日一名女網友在網路上發文，討論關於「女生講電話都可以講很久」的話題，而貼文曝光後也掀起討論，有網友反駁「我身邊只有男人才這樣！」

昨日一名女網友在PTT上以「為什麼女生電話能講很久」為題發文，她透露身邊的女性朋友只要講起電話，30分鐘內是不可能停止的，而內容大多都是生活小事，或是其他人吵架的八卦消息，反觀男生好像重點說完就沒了。對此，原PO好奇詢問「你們身邊的女性朋友也是這麼會聊嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前打電話要付錢的時代就已經可以講很久了，後來有了網內互打，加上Line的電話免費，真的可以無限講」、「我老婆剛剛跟她媽一講就是40分鐘，我跟我媽一年加起來大概都沒講這麼久的電話」、「身邊也是女生廢話特別多，內容也幾乎沒營養」。

但有網友反駁認為「男生電話才講很久」，「我身邊只有男人才這樣，他們都邊喝酒邊聊天，然後就2小時過去了」、「我爸講電話可以1小時以上…」、「我身邊都是男生聊沒完，有夠煩」、「身邊愛聊的都男人+1，越老話越多」、「我男友比我還會聊，他可以聊2、3小時」。

女生 PTT

延伸閱讀

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

他「自備一大盒蒜頭」秒嗑完40顆水餃 網狂讚：吃餃就要配蒜

客人訂餐備註這句話 外送員傻眼：誰給你的勇氣？

店家布條「很吵ㄟ大咪、U奔」啥意思？ 內行人一眼秒懂

相關新聞

髮型圓滾滾太古錐！身穿粉色套裝 電梯驚見「蒲公英婆婆」

許多女性長輩會將頭髮燙捲，讓髮量看起來豐厚，就有網友搭電梯時發現前方阿姨髮型特別，如同「蒲公英」，更直呼「阿姨這頭髮厲害了，求髮型師大名！」貼文曝光後也掀起許多網友熱議。

台灣直轄市發展落差大 網一致認同「這市」最該踢出六都

台灣目前有六個直轄市，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，但各縣市發展程度不一，有人就發文詢問「如果要踢一個直轄市應該踢誰啊？」大多網友留言一面倒指「台南市」最該踢。

網友在大賣場看到爺罵孫後「不忍了」 假裝訪談化解困境引網狂讚

一名網友在賣場遇見一對爺孫，弟弟非常想買沖泡巧克力，但爺爺卻斥責他「你媽媽辛苦幫人家打掃的錢不是給你這樣浪費的」，讓網友看了相當難過，網友之後想到妙招，讓弟弟順利得到沖泡巧克力，引來破千名網友按讚回應。

尿急找廁所⋯門竟標「H」、「D」 網崩潰問：哪個才是男廁？

許多人在外都有內急要找廁所的經驗，然而就有人分享，他遇到兩扇公廁的門，一個標示「H」，另一個則標示「D」，這讓原PO急得大喊「哪個才是男廁啦！」，而該篇貼文也引來許多專業網友回應。

她問「為什麼女生電話能講很久？」 網反駁了：男人長舌公+1

現在幾乎是人手一機的時代，用文字訊息或是語音電話聯絡親朋好友，都是非常方便的一件事。昨（17）日一名女網友在網路上發文，討論關於「女生講電話都可以講很久」的話題，而貼文曝光後也掀起討論，有網友反駁「我身邊只有男人才這樣！」

不加水不切塊！他分享料理絲瓜簡易撇步 網讚：超甜的

絲瓜是餐桌上很常見的食材，內含維生素B、C等豐富營養素，而且絲瓜性寒，可消暑解熱，是夏天最佳食材。一名網友分享自己料理絲瓜的方法，簡單不複雜，讓許多人看了也大讚這樣真的很甜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。