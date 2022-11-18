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新竹限定點心「水潤餅」很厲害？ 網：口感超驚奇！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇新竹名產「水潤餅」究竟是什麼滋味，網友紛紛給出答案。 圖擷自新竹市觀光旅遊網
一名網友好奇新竹名產「水潤餅」究竟是什麼滋味，網友紛紛給出答案。 圖擷自新竹市觀光旅遊網

台灣許多縣市都有自己的特色食物，而有網友無意間看到一款叫做「水潤餅」的點心，查詢過後才發現是新竹的名產，因此好奇PO網詢問「水潤餅是不是很厲害？」引來許多網友回覆。

一名網友在PTT八卦版以「新竹的水潤餅很厲害嗎？？」為題發文，表示自己在無意間看到一種叫做「水潤餅」的點心，結果查詢過後，才發現這點心全台灣只有新竹才有，因此詢問網友水潤餅「是不是很厲害？」。

有網友解釋水潤餅的味道，表示「因為有肉桂味，所以評價很兩極，喜歡的人會很愛 不喜歡的人就是會討厭」、「蠻好吃的阿，但有一股發酵還有肉桂味，有些人不愛」、「有肉桂清香，下午配茶蠻適合」。

也有網友分享吃過的經驗，表示「上次城隍廟買了一袋往北上開，還沒過竹北就一個人吃完了」、「滿厲害的，吃多了會飽」、「第一次吃到時蠻驚艷的」、「很適合當小孩的下午點心」、「嫩嫩的，口感超驚奇」、「不錯啊，很單純的味道」。

新竹 PTT

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