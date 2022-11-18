是香蕉？鄰居送一包菜造型奇特 她PO文求助神人曝解答

台灣蔬果種類眾多，但也有一些蔬菜相當罕見，有女網友在臉書透露鄰居送了一包菜給她，但她從來沒見過這種菜，更不知道怎麼料理，只好上網發文求助，貼文一出就有內行人解釋菜名，還有吃過的人也分享料理方式。

這名女網友在臉書「家常菜」貼出一張照片，照片中的菜造型特殊，遠看就像一條條的香蕉，整體呈現白色，最外部末端則是淺綠色。原PO說這是鄰居送給她的，還教她把外皮剝掉，裡面的梗拿掉，炒一炒就可以吃了，但她還是聽不太懂，更不知道這種菜叫什麼名字。

原PO說因為鄰居趕著出門，沒有說得很清楚，只記得這是越南的花，也可以拿來炒菜吃，聽說台南南化那邊也有很多。她請求鄉民們幫忙，看看有誰知道這種菜該怎麼料理。

照片一出，立刻有內行人解釋菜名，「大花田菁。大花田菁的嫩葉、嫩莢及花苞入菜，其嫩葉蛋白質含量高（20～25％），可以加在咖哩中或當沙拉生食，嫩莢可以煮湯、拌炒或燉煮，如同一般豆類蔬菜烹調利用」。

還有吃過的人分享料理方式，「在東南亞很普遍，可以炒來吃或水煮用蒜蓉醬油拌一拌。不過要記得把花苞內的花蕊拔掉，不然整鍋都會苦」、「心要拔掉，會苦」、「裡面那個花粉拿起來，炒小魚乾可以吃」、「可以煮湯，酸辣湯」、「裡面的花粉拿掉，洗乾淨，快炒蒜、辣椒、小蝦米就很讚了」、「洗乾淨，拌麵粉，蒸籠裏15分鐘，配料看自己喜歡，我會把大蒜潑上去，加香油、胡椒等等自己喜歡，拌均勻，超好吃」、「麻油爆薑絲，下鍋炒，上菜時灑一點紅枸杞」。

據了解，台灣在1910年將從大花田菁從新加坡引進栽植，因此在中南部的庭園裡常可見到，除了植栽當作觀賞，也被栽植作綠肥作物，木材可作薪材。食用方面，花類似金針花的口感，煎、煮、炒都可以，但食用前要將花蕊去掉才沒有苦味。它的根、葉、樹皮及花還可作為藥材使用。