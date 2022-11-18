聽新聞
test
0:00 / 0:00
要求婚了？逛耶誕城男友突下跪 真相曝光她氣炸
新北耶誕城已於本月盛大開城，吸引大批民眾朝聖，不少情侶也慕名前往，感受當地的浪漫氣氛。不過有網友抱怨，她的男友在耶誕城突然下跪，本來以為是要向她求婚，想不到只是為了撿錢，讓她又好氣又好笑。
一名網友在臉書社團「靠北男友2.0」發文表示，「男友在耶誕城跟我下跪，我還以為要求婚，結果只是撿地上砸摳（十元的台語），我就問如果是你氣不氣？」
其他網友紛紛留言「是我我也生氣，撿10塊應該下腰，怎麼會下跪」、「是你想太多」、「1 0塊怎麼了，可以買一塊巧克力」、「你沒男友快醒醒」、「妳是不是在幻想啊⋯⋯是不是只要蹲下、跪下，妳就覺得是要求婚了」、「啊不就妳自己誤會？是要怪誰」、「比10元還不如」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言