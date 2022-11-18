要求婚了？逛耶誕城男友突下跪 真相曝光她氣炸

新北耶誕城已於本月盛大開城，吸引大批民眾朝聖，不少情侶也慕名前往，感受當地的浪漫氣氛。不過有網友抱怨，她的男友在耶誕城突然下跪，本來以為是要向她求婚，想不到只是為了撿錢，讓她又好氣又好笑。

一名網友在臉書社團「靠北男友2.0」發文表示，「男友在耶誕城跟我下跪，我還以為要求婚，結果只是撿地上砸摳（十元的台語），我就問如果是你氣不氣？」

其他網友紛紛留言「是我我也生氣，撿10塊應該下腰，怎麼會下跪」、「是你想太多」、「1 0塊怎麼了，可以買一塊巧克力」、「你沒男友快醒醒」、「妳是不是在幻想啊⋯⋯是不是只要蹲下、跪下，妳就覺得是要求婚了」、「啊不就妳自己誤會？是要怪誰」、「比10元還不如」。