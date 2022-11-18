店家布條「很吵ㄟ大咪、U奔」啥意思？ 內行人一眼秒懂

在台灣除了國語之外，台語也是使用者相當多的語言，甚至有些做生意的店家也會將台語用文字來當作看板或廣告。有網友日前在南投看到一間小吃店門口掛著布條，布條上7個大字讓人看了摸不著頭緒，但懂台語的人一眼就知道意思，只不過這樣的創意也引來一些批評。

這名網友日前經過南投埔里的一間小吃店，當天店家沒有營業，但門口卻掛了一塊布條，上面寫著「很吵ㄟ大咪、U奔」，7個大字非常顯目，但路過的人完全看不懂到底是什麼意思，他拍下照片上傳到臉書「路上觀察學院」，引起不少人討論。

不少會台語的人解釋是「現炒的乾麵、油飯」的意思，但也有人糾正不是乾麵，「應該是大麵，通常不會說炒乾麵，但是會說炒大麵」、「不是乾麵，是大麵，台語會唸作『大麵炒』的那種麵」、「乾麵怎會是炒的？用炒的叫炒麵，乾麵是煮好後淋上醬汁，所以不對啊」、「有人說乾麵？乾麵有用炒的嗎？是大麵啦！南部都說炒大麵！大概5-6年級生以上比較知道！做法是用油麵炒一些配料，料一般常見的食材會有紅蔥頭、紅蘿蔔絲、香菇、肉絲等，炒好一般會放在蒸籠上保持熱度這樣賣」。

更有人對於這樣的寫法感到不認同，「為什麼一直要玩這種梗啊？雖然很幽默，但是對孩子而言殺傷力很大，難怪現在的孩子語文都學不好」、「應該要把吵換成岔才行，不能有的借用國語讀音，有的又念該字原本的台語讀音」、「說實在，這種相近音的寫法，很多會講台語的也未必能理解這是什麼」、「寫這種台語火星文真的很悲哀」、「硬講真的不會比較創意」、「自以為幽默，搞到連懂台語的人都不一定能馬上連結到他想表達的到底是什麼」。