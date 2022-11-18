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客人訂餐備註這句話 外送員傻眼：誰給你的勇氣？

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照片

越來越多人習慣使用外送來解決三餐問題，而外送員也因為接觸的人多，時常會遇到各種稀奇古怪的狀況發生。有位外送員日前接到一張訂單，上面洋洋灑灑地列出一堆餐點項目，沒想到最後一項餐點當中的備註讓他看了很傻眼，直呼到底是哪裡來的勇氣這樣做，貼文也引起討論。

臉書「外送員的奇聞怪事」貼出一張訂單截圖，只見客人點了一家早餐店10種餐點，份量相當的多，但最後一項熱狗的後面卻備註寫著「可以招待炒麵嗎？感謝，因為真的很好吃」，讓原PO看了直呼「點餐者的主題曲一定是梁靜茹的《勇氣》…因為好吃就要招待你是哪招啦？」

貼文引來眾人砲轟，「熱狗換招待炒麵？這要求臉皮需要多厚？」、「見過不要臉的，沒見過這麼不要臉的」、「不要臉天下無敵」、「點便宜的招待貴的，你來當老闆試試」、「都點這麼多了，自己點炒麵很困難嗎？」、「可以只是因為『貪心』」、「招待？真敢說啊」、「這臉皮不知道用什麼做的」、「買那麼多，有差點一份炒麵嗎？秀下限」。

一名外送員貼出訂單截圖，客人的備註卻引起不少人的怒火。 圖擷自外送員的奇聞怪事
一名外送員貼出訂單截圖，客人的備註卻引起不少人的怒火。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員

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