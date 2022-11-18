枕頭丟洗衣機洗變「一鍋飯」 眾人笑翻：這是幾人份？

科技越來越方便，做家事也不像以前那麼累，例如洗衣服只要一台洗衣機，髒衣物丟進去輕鬆搞定，但可不是什麼東西都可以丟進去洗衣機清洗。有網友在臉書分享一張照片，只見枕頭放入洗衣機清洗後，最後結果卻讓人傻眼又無言。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，掀開洗衣機蓋子後，洗衣槽裡出現一大團一粒粒的物體，不說還以為是一鍋剛煮好的米飯。照片底下還寫著「把枕頭洗成這樣我也是醉了，不說是枕頭，我還以為是一鍋飯呢」。

照片讓不少人笑翻，「我以為這是電子鍋」、「第一眼看到以為是電鍋煮飯」、「我看成電子鍋煮白飯…想說這電子鍋不一般呀，這麼多透氣孔」、「還以為是電鍋…這米飯還真是粒粒分明」、「第一眼看真的好像白米飯」。

還有網友搞笑地說「好大的電鍋，這是煮幾人份？」、「看起來是洗飯機」、「醬油雞蛋加一加炒飯了」、「肉燥撒下去，開動啦」、「放著吧，明天就會變成隔夜飯了」、「水放太多了」'「如果是粒粒分明就代表成功了」、「還以為洗衣機進化了，都能煮飯了」。

不過有網友擔心這樣做法會造成危險，「為什麼覺得全部的枕頭都能洗？」、「枕頭不能亂洗」、「這是真的，有的洗完會開花」、「好家在，洗衣機沒爆炸」、「認真說，請放入洗衣袋，比較好清理」。