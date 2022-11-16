全台最無聊？美食景點都NG「3縣市」上榜 網激辯：真的不行

你的家鄉好玩嗎？一名網友日前在PTT女孩板發文，認為彰化美食、景點都挺普通的，逛一逛好像就那樣，讓她不禁好奇詢問「去哪個縣市覺得最無聊啊？」掀起網友們熱烈討論。

針對彰化縣被選為鄉民口中的「無聊縣市」，有人附和道，「高雄蠻好玩的，認真覺得彰化」、「彰化東西好吃？味蕾被核彈炸過哦」、「看YT彰化美食，怎麼推都那幾家，十部影片重複店家大概有七成，就肉圓、爌肉，沒了」、「彰化真的無聊」。

然而也有網友駁斥，認為彰化還是有美食，端看原PO如何安排行程，「彰化明明很多好吃的，先說妳都吃啥吧」、「彰化可以排肉圓或控肉飯之旅，我之前帶女友一天吃6間肉圓」、「肉圓爌肉飯羊肉爐，各大連鎖品牌飲料發源地，彰化好吃的很多不輸台南」。

不只是彰化，留言區「雲林縣」、「苗栗縣」也是榜上有名，「妳484沒去過雲林」、「苗栗不差喔，很多古道，彰化有美食，雲林就真的沒什麼了」、「苗栗，如果是不喜歡大自然的人覺得很無聊」、「雲林有劍湖山、北港，然後沒了」、「苗栗好無聊」、「雲林超無聊，空氣又超差」、「苗栗很ok啊，雲林比較無聊吧」、「苗栗很好玩，很喜歡苗栗，看妳怎麼玩，覺得真的不好玩的是嘉義、雲林」。

不過也有網友不以為然，認為一趟旅程有趣與否，旅伴和行程安排才是首要，「人無聊到哪都無聊」、「認真想想無關縣市，跟一起同行的人比較有關」、「無關縣市+1，看人&旅遊方向」。