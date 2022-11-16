詐騙案頻傳！行員問「1句」惹民眾面色鐵青 網笑瘋：很盡責

現在網路詐騙猖獗，銀行行員通常在民眾提領、轉帳大筆金錢時，都會詢問詳細資訊，避免民眾受騙上當。不過日前有位太太已先說要匯款給在中國大陸工作的老公，仍被銀行行員問了一句「請問有認識對方嗎？」讓這位太太面色鐵青，網友看完笑稱「因為詐騙案件太多了」。

一名網友在「爆廢公社二館」發文分享，他剛剛去銀行辦事，旁邊有位太太在匯款，聽到行員問太太「請問對方是？」太太回應「我要匯款給我老公」，這時行員又問「請問有認識對方嗎？」太太面色鐵青的瞪著行員，並回應「有，他只是在中國大陸工作」，原PO指出「這位女櫃員很年輕又盡責，但看得出來她問問題時，壓力也滿大的」。

對此，網友們笑稱「會不會櫃檯問：『有見過面嗎？』太太回應：『總有一天』」、「請問是有見過面的老公嗎？」、「詐騙案件太多了，按照程序還是要關心一下」、「現在的行員好辛苦，如果沒有問還要被說失職」、「櫃員也很辛苦，這不是她願意問的，是銀行有規定」、「一般在中國大陸工作的男生，都是匯錢回台灣，需要台灣老婆匯去的比較少，太太被行員問是很正常，現在大額匯款銀行本來就會善意提問」。