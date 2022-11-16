素食熱量很低？網嚇瘋：1素食吃下去比洋芋片肥

近期茹素風氣盛行，許多人開始嘗試吃素，社會也開始推廣植物奶、植物性食品，不過日前有網友發現「素食一堆熱量陷阱」，他指出素肉、素魚排熱量不低，「麵輪」的熱量更是比洋芋片肥。

一名網友以「原來素食一堆熱量陷阱」為題，指出他瀏覽網路文章時，發現素食常常會出現的食物，原來很多熱量都很高，像是素肉、素魚排的熱量其實不低，最可怕的是「麵輪」，100g就有580大卡，簡直比洋芋片熱量還高，最後原PO表示「感覺吃素食根本超不健康」。

對此，網友認為是「加工食品惹的禍」，指出「不要吃中式素食就好了」、「吃素食沒人叫你要吃一堆加工食品啊，吃蔬菜、豆腐的話哪裡不健康」、「我以為素料很不健康是常識了」、「那是素食加工過後變得不健康，吃原型食物比較好」、「素食要好吃，油真的會放很多，不健康的重點是加工，跟素不素食沒關係」、「素食很多都是加工品，熱量比較高滿正常的」。