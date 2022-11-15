車牌辨識「太敏感」鬧笑話 路人包包、子母車都要繳費

現在的停車場大多採用「車牌辨識系統」取代傳統的停車取票，駕駛不僅不必擔心票卡遺失，忘記愛車停在哪裡也能透過系統查詢。不過，車牌辨識系統畢竟不是人腦，辨認車牌號碼時仍可能出錯，甚至鬧出笑話。

近日臉書社團「路上觀察學院」出現兩篇貼文，都因停車場車牌辨識「太敏感」而貽笑大方。一名網友先是分享在車牌辨識系統輸入「better」，出現的照片竟是路人帆布袋上的字樣，進場及出場時間都記錄得清清楚楚，停車費用高達5800元，想當然，過去沒有人、未來也不會有人去繳費。網友也笑稱：「難怪這個停車場一直停不滿」、「這停車場需要『更好的』辨識系統」。

圖擷自 路上觀察學院