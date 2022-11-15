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車牌辨識「太敏感」鬧笑話 路人包包、子母車都要繳費

聯合新聞網／ 綜合報導
合成圖。圖擷自路上觀察學院。
合成圖。圖擷自路上觀察學院

現在的停車場大多採用「車牌辨識系統」取代傳統的停車取票，駕駛不僅不必擔心票卡遺失，忘記愛車停在哪裡也能透過系統查詢。不過，車牌辨識系統畢竟不是人腦，辨認車牌號碼時仍可能出錯，甚至鬧出笑話。

近日臉書社團「路上觀察學院」出現兩篇貼文，都因停車場車牌辨識「太敏感」而貽笑大方。一名網友先是分享在車牌辨識系統輸入「better」，出現的照片竟是路人帆布袋上的字樣，進場及出場時間都記錄得清清楚楚，停車費用高達5800元，想當然，過去沒有人、未來也不會有人去繳費。網友也笑稱：「難怪這個停車場一直停不滿」、「這停車場需要『更好的』辨識系統」。

圖擷自路上觀察學院
圖擷自路上觀察學院

昨天也有網友分享，原本想輸入「233」替愛車繳費，不過卻只出現貼上「嘉銘04-23397069」貼紙的綠色垃圾子母車，螢幕上還大言不慚地寫著「識別車號：2339TD」，令原PO哭笑不得：「現在是有輪胎的都得繳費嗎（欸不對啊 我車呢？」，網友也開起玩笑：「是的，這就是您的車」、「你是不是不好意思承認就是開這車？」。

圖擷自路上觀察學院
圖擷自路上觀察學院

臉書 停車場

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