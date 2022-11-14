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影／手繪肖像素描送日航空姐 達人收意外回禮直呼「好暖」
日式高品質的服務舉世聞名，如今日本總算開放觀光，又讓許多遊客得以享受日本貼心的服務。近來一位外國網友，就分享了件他在搭乘日本航空時，意外遇到的驚喜舉動。
根據日本媒體「grape」報導，新加坡出身，擅長繪製肖像畫的抖音網友「Jeff Draws」最近發佈一段影片。他在搭乘日本航空（JAL）班機時，畫下了幫他送餐的空服員樣貌，並將該張素描送給了空服員本人。
收到肖像畫的空服員相當驚喜，直問「我真的可以收下這個嗎」，Jeff則大方表示「Yes」、「就是給你的」。不過令Jeff意想不到的是，隨後空服員立刻回禮另一張他的肖像畫卡片，以及一份小禮物，用滿滿的誠意來回報給Jeff，讓他也能體會到這份驚喜的感覺。
其他網友們也紛紛表示「這太暖了」、「好喜歡這個，這告訴我們要對空姐好一點，她們會照顧你的」、「很喜歡日本的服務，上次有位日本空姐給了我貼紙，讓第一次坐國際航班的我冷靜下來」、「之前我拿過免費的冰淇淋」、「我都要哭了」、「她畫的你很可愛耶」、「畫回來太討人喜歡了」、「太驚人了，每個日本空服員都這樣嗎」。
@jeffandpencil
I never expect someone to draw a picture for me too 😭♬ 「恋愛サーキュレーション」歌ってみた - Renai Circulation
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