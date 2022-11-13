他把塑膠袋掛門口當「信箱」用 網友笑：延續發明者精神

生活中創意物品無奇不有，有網友拍下有人用塑膠袋作為「信箱」，讓許多網友笑翻稱「整個提走很方便」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上PO出一張照片，圖中為一個塑膠袋，上面用黑色筆寫著「信箱」二字，並笑稱是「客家信箱」。

網友們紛紛回覆，「結果郵差都丟地上」、「如果廣告傳單很多的話，可以直接整包丟掉，很方便」、「如果遇到下雨裡面又有信件，他就知道這不是好方法」、「整個提走很方便」、「結果信箱下一秒變公共垃圾桶」。

有人針對塑膠袋回覆表示，其實發明塑膠袋的人原意是希望這袋子不易破損，可以多次使用。根據《BBC》報導，1959年瑞典工程師圖林（Sten Gustaf Thulin）發明了第一個現代塑膠袋，為的是減少砍伐樹木，製作出堅固耐用、輕便、低成本的袋子，希望能解決紙袋不耐用導致的環境問題。

還有網友分享，以前聖誕節，公司大樓管委說，只要門口有掛聖誕襪，就會放小禮物，於是就和同事們當天做了一堆環保聖誕襪。許多網友回應表示，「好有創意好可愛」、「做成襪子形狀很有心耶」、「主委：怎麼大家都那麼有默契」。