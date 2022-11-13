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到機車行做排氣檢定！她忘記1件事超尷尬 店員下秒傻眼抖雙肩

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO忘記騎機車到機車行，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO忘記騎機車到機車行，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車通勤，而使用中的機車也需要定時接受排氣檢驗。日前一名女網友在臉書上發文，她透露自己到機車行和店員說要做排氣檢定，但對方卻感到很困惑，因為原PO根本沒有騎機車來，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，她表示收到機車排氣檢定通知單很多天了，為了防止自己又忘記，於是趕緊到機車行處理。原PO到了機車行後，店員看了看她身後並問道「您好，有什麼需要幫忙的嗎？」她看著對方眼睛笑著回「我要做排氣檢定」。

不過，店員似乎沒有理解，只是又看了原PO周遭幾眼，這時她以為對方沒有聽清楚，於是又再次強調「我要做排氣檢定」，但是店員依舊沒有說話。然而，當原PO打算說第三次時，店員開口了「我知道妳要做排氣檢定，可是妳的機車呢？」

原PO忍不住罵出髒話，解釋自己忘了騎車過來，「然後還等不到我自己臉紅，店員抖動雙肩彷彿在說『原來妳是走路來做排氣檢定啊！』」原PO感到非常丟臉，還在貼文最後用Hashtag方式寫道，「原來一孕傻三年並不是什麼江湖傳說」、「我只能假裝瀟灑轉身，當作自己沒有來過這一趟」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「如果還戴著安全帽走去…那就經典了」、「我會說車在家，請問方便去我家牽嗎？我手痛、腳痛、頭痛」、「太會敘述過程了，腦海滿滿的畫面」、「店員會不會認為妳只是想搭訕」、「這輩子大概都不敢去這家機車行了」。

也有網友分享類似經驗，「出門推著嬰兒車下樓才想到我忘了帶包包，拿好包包到大門口忘記要繳的帳單，回到客廳突然又忘了回來拿什麼，再次出門發現忘記換室外拖鞋」、「傻可能不只三年，我還差一點忘記穿褲子出門，現在過了三年，出門還是會確定一下」。

爆怨公社

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