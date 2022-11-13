脊椎太彎曲！網集體關心少年健康 竟釣出本人「比讚」回覆
低頭族長時間使用手機會造成頸椎問題，有網友拍下坐在椅子上使用手機的少年，頸椎彎曲程度異於常人，更直呼「不符合人體工學」，許多網友紛紛關心是否生病，結果竟釣出本人比讚回覆「我天生軟骨頭，不用擔心我，沒生病」。
有網友在臉書社團「路上觀察學院」上PO出一張少年坐著低頭使用手機的照片，頸椎彎曲程度超過一般人，深覺不可思議，直呼「不符合人體工學」。
有更多網友擔心表示，說不定照片中的弟弟生病，並提醒「這樣PO出來不太好，以前住院時隔壁床的弟弟就是脊椎側彎接近90度的患者」，其他人也表示「身為媽媽的我看了很擔心，純粹關心他的骨骼脊椎」、「脊椎側彎的弧度，有點可怕」、「現在很多低頭族，幾乎也是有駝背的感覺，只是不明顯」。
不過竟然釣出本尊在留言中拍影片比讚回覆「沒事，各大網友我在這裡，我天生軟骨頭，不用你們擔心，我也沒生病」，更向網友笑稱「你們這麼在乎我的話，一人轉一塊錢讓我去做整骨手術」。
知道原因後，許多網友也在底下留言，「超好笑，下面一直說他生病，人家根本好好的」、「這樣是不是可以表演一些才藝」、「還是要注意坐姿，以後如果駝背很慘」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言