脊椎太彎曲！網集體關心少年健康 竟釣出本人「比讚」回覆

低頭族長時間使用手機會造成頸椎問題，有網友拍下坐在椅子上使用手機的少年，頸椎彎曲程度異於常人，更直呼「不符合人體工學」，許多網友紛紛關心是否生病，結果竟釣出本人比讚回覆「我天生軟骨頭，不用擔心我，沒生病」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上PO出一張少年坐著低頭使用手機的照片，頸椎彎曲程度超過一般人，深覺不可思議，直呼「不符合人體工學」。

有更多網友擔心表示，說不定照片中的弟弟生病，並提醒「這樣PO出來不太好，以前住院時隔壁床的弟弟就是脊椎側彎接近90度的患者」，其他人也表示「身為媽媽的我看了很擔心，純粹關心他的骨骼脊椎」、「脊椎側彎的弧度，有點可怕」、「現在很多低頭族，幾乎也是有駝背的感覺，只是不明顯」。

不過竟然釣出本尊在留言中拍影片比讚回覆「沒事，各大網友我在這裡，我天生軟骨頭，不用你們擔心，我也沒生病」，更向網友笑稱「你們這麼在乎我的話，一人轉一塊錢讓我去做整骨手術」。

知道原因後，許多網友也在底下留言，「超好笑，下面一直說他生病，人家根本好好的」、「這樣是不是可以表演一些才藝」、「還是要注意坐姿，以後如果駝背很慘」。