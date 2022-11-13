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情侶必去「MTV電影館」 老司機曝1挑片關鍵：鐵達尼號最熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
U2電影館是不少情侶的約會勝地。圖擷自U2電影館臉書
U2電影館是不少情侶的約會勝地。圖擷自U2電影館臉書

「U2 MTV」受到不少情侶喜愛，不僅可以用便宜的價格看電影，還可以擁有自己的私人空間。然而，一名網友在臉書上發文，表示每次認真挑選一部電影，但最後往往都不知道劇情在演什麼，而貼文曝光後也掀起討論，不少過來人都很有共鳴。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上貼出包廂內照片，除了很大的黑色沙發，配上五彩繽紛的靠枕、前方一張小小的方形桌子，還有最重要的投影設備。對此，原PO在貼文中寫道「時代的眼淚（回憶殺），認真挑選了一部電影，電影演完了，卻完全不知道在演什麼…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前第一次跟網友去，我認真選片也認真看完，結果回去MSN就被封鎖了」、「買了好幾次套票，但都不知道電影在演什麼的地方」、「永遠只看得到片頭跟片尾」、「原來…我還傻傻把電影看完」、「這邊的都市傳說就是沒有人知道在演什麼」。

也有網友點出挑選電影的關鍵，「每次去都挑英倫情人，然後看了大概10次，沒有一次看完」、「店員還會問你要選片長的還是看劇情的」、「老司機還會故意挑片長最長的」、「以前3個多小時的鐵達尼號最熱門」、「還記得那年不管上映什麼新片，還是覺得金剛或是鐵達尼號最好看了」。

電影 爆廢公社 鐵達尼號 MTV

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