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高雄在地美食慘輸？他提6屏東必吃品項 下秒遭內行人打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為高雄在地美食慘輸屏東，圖為高雄瑞豐夜市。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為高雄在地美食慘輸屏東，圖為高雄瑞豐夜市。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣各縣市的特色都不同，有些地方是以自然景觀聞名，也有些地方的美食相當豐富。日前一名網友在網路上發文，他認為高雄在地美食慘輸屏東，而貼文曝光後卻風向大變，有內行網友狠酸「你要不要檢查一下味覺？」

日前一名網友在PTT上以「高雄在地美食為什麼連屏東都慘輸？」為題發文，原PO透露最近常常跑到屏東，而且每到周末假日時，一些在地特色美食都會大排長龍，吸引很多觀光客嚐鮮。原PO也舉例像是黃家萬丹紅豆餅，一堆人排隊排到警察來開單；萬巒豬腳還發展成萬巒豬腳街，大家人手一包；牛肉福，一堆人跑去潮州就為了吃牛肉湯，還有潮州冷熱冰、粿仔、東港飯湯等。

原PO提到反觀高雄都是賣一些很普通的東西，像是鴨肉飯、烤鴨、麵包、蛋糕等，很像台灣各地都會有的東西，真的不知道要推薦外地觀光客買什麼伴手禮，除了搖頭還是搖頭。在貼文的最後，原PO也好奇詢問大家「為什麼高雄在地美食這麼弱呢？伴手禮也是」。

貼文底下風向大變，不少網友紛紛表示，「你說的屏東那六樣，只有牛肉福我覺得不錯，其他都弱爆」、「看你列的這些，同情感瞬間湧上心頭」、「舉例都是到處都有的東西，這樣就特色美食？」、「要問好吃的說一聲就好了，這裡鄉民都很熱心的」、「你要不要檢查一下味覺」。

也有網友提到，「高雄隨便買都是美食，有需要排嗎？」、「高雄或許沒有名產，但好吃的東西爆多啊，輸啥？」、「高雄伴手禮就麵包啊，一堆冠軍師傅都在高雄」、「你是拿屏東全部來比高雄市區嗎？」、「高雄小吃輸台南，但可沒輸屏東」。

屏東 高雄市 PTT 伴手禮

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