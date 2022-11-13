驚見中藥處方箋上2字嚇壞！患者嚇「狗的脊椎？」 醫師解釋了

中藥材的種類相當多，不少民眾都會用來調養身體，其中有些藥材的名稱也非常特別。中醫師張宏銘日前在臉書上發文，分享一名患者看見處方箋出現「狗脊」兩字，嚇壞以為藥裡面放了狗的脊椎。對此，他也趕緊解釋，狗脊其實是純素的藥材。

張宏銘在臉書「張宏銘中醫師 鯨生情緣」上發文，他表示「狗脊」是可以益氣補腎的好藥材，冬天進補也可應用。然而，之所以如此命名，是因為它是植物金毛狗脊的根狀莖，原生植物的外表覆蓋黃色絨毛，加上原本植物的外形，讓人乍看之下會覺得很像一隻黃色的狗，所以才有這樣的命名。

張宏銘提到，狗脊藥性偏溫，可以祛風除濕、補益肝腎、強腰暖膝。他透露在臨床上如果遇到退化性關節炎患者，因為吃素不能食用龜鹿二仙膠，或是素食患者不能服用膀胱丸類的處方來改善一些泌尿系統疾病的困擾，在診斷體質合適下，可以使用狗脊搭配其它溫補固攝的中藥，來取代這些含動物性藥材的處方。

張宏銘補充寫道，「有些現代生藥期刊研究分析，鑑定狗脊所含的一些藥理活性成分可以預防骨質疏鬆、抗發炎、抗氧化，但它畢竟是屬於補陽藥，如果是陰虛有熱象的人還是不能單獨吃」。