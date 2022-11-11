蔥切一半放冰箱竟變白「發霉嗎？」 內行人解釋：正常的

蔥薑蒜是台灣料理最常見的的配料，不僅能夠提升食物的美味，還富含豐富的營養素，有女網友買了蔥回家，從冰箱拿出來卻發現上頭有白白的，讓她以為是發霉。照片一出，許多內行人都安慰原PO不用擔心。

女網友在臉書「家常菜」貼文表示，日前買了粉蔥回家，她切了一半然後將剩下的冰起來，但之後從冰箱拿出來準備使用時，卻發現粉蔥上面有白白的顏色，她還以為是發霉了，不知道還能不能吃，只好PO上網求助鄉民們。

不少內行人解釋這是正常現象，「正常的，那是蔥汁，經冰過就會白白的」、「正常啊，是蔥汁」、「其實那只是因為妳切過後，切口流出來並在冰箱內被乾燥的蔥汁」、「會白白的是正常的，好像是比較新鮮的蔥才會這樣」、「蔥鼻涕，正常的」。

還有網友提供保鮮方法，「你應該去尾少許，留頭一些才能保持新鮮。下次記得把整支或蔥頭全種植下去，要用多少就剪多少，這樣也不用再買蔥，現採現吃最新鮮，我都是這樣做」、「把蔥切成妳要的長短，放在夾鏈袋裡丟冷凍庫保存，很久都不會壞」。