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吃飽沒？外送員取餐一個小舉動 意外獲得老闆娘送三明治

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在取餐時，因為一個舉動意外獲得老闆娘送的三明治。 圖擷自外送員的奇聞怪事
原PO在取餐時，因為一個舉動意外獲得老闆娘送的三明治。 圖擷自外送員的奇聞怪事

各行各業都有其辛苦的一面，外送行業也不例外，不少外送員捨棄用餐時間，就只為了能多接點單、多賺點錢。一名外送員分享暖心的小插曲，日前工作時候，一位早餐店的老闆娘給了他一個三明治，即便他已經買了便當，但對方仍堅持把三明治給他，讓外送員非常窩心。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，日前幫客人取餐時，老闆娘叫住了他，還拿了三明治給他，原PO客氣地婉拒並表明已經有買便當了，但對方仍說「沒關係的～想吃的話就拿去吧！反正食物時間過了，我也只能送人無法賣的」。

原PO聽了有點愣住，仔細回想才知道在幫客人領餐，正準備走回機車時，他忍不住回頭看了一下三明治，就是這個舉動讓老闆娘看到了，「完全被看透心思了我呀！不然老闆娘也不會突然問我吃飽了沒」。

不少人大讚老闆娘心地善良，「臺灣最美的風景就是人」、「好人一生平安」、「人暖心暖，人間處處有溫情」、「好棒的店家」、「這間雖然等餐時間久一些，但阿姨其實一直都很挺我們」、「一整天的小確幸」、「好有善心的老板娘，好有禮貌的外送員~辛苦了」、「有肚量的店家，生意才做得大」、「這老闆很會察言觀色也很會做生意」。

還有人開玩笑地說「明天開始，很多外送員拿了餐還不走，一直盯著人家的三明治看」、「這下我知道沒單又肚子餓時，該去哪了」、「老闆娘做久了都會讀心」、「我早餐店也都會偷看三明治！那排面看了就很想抓」、「我也曾經用那種眼神望著王品的牛排，廚師根本沒跟我對過眼」。

外送員

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