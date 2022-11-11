新竹客人訂餐 外送員見店家地址崩潰：立刻轉單

許多外送員為了拚多一點收入，即使路程遠了一些也會接單，但有一名外送員日前收到一張訂單，客人要點餐的店家竟然有40.5公里遠，讓他直呼「太扯了」，最後只好放棄並轉單。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，有客人想點麻油雞飯，上面標註店家的地址是在苗栗縣竹南鎮，但原PO人是在新竹縣新豐鄉，與店家的距離有40.5公里遠，路程就得花33分鐘，讓他忍不住直呼「這單太扯了啦」。

有鄉民好奇這樣一單是多少錢？原PO在留言處回答400元，來回就得花上一小時車程，再加上當時是下午5點多，馬上就快到用餐時間了，因此寧願接近一點的單，所以最後放棄這張訂單。