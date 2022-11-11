長輩點外送備注一堆「不要」 最後收到只有湯還給負評

外送服務越來越方便，只要動動手指滑滑手機，就可以輕鬆訂餐，坐在家中等待美食送上門。一名外送員在臉書小小抱怨有些長輩不太熟悉使用外送APP，以致於訂餐出現許多狀況，事後卻又給予負評，讓他相當無奈。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文呼籲「各位做兒女的，家裡長輩想自己叫餐當然歡迎但是拜託一下，不太會使用的，麻煩教一下」。他分享日前收到的一張訂單，客人點了「經典招牌螺螄粉」，但卻備註「NO蔥花」、「NO香菜」、「NO酸筍」、「NO木耳」、「NO花生」…等11項不要加的東西，然後要求小酸、小辣、附上餐具，讓原PO看了很傻眼。

他說訂單完成後，客人收到餐點竟然打電話抱怨「我的餐為什麼只有湯？」還問原PO是不是拿錯餐了，甚至還氣得給予負評，讓他相當傻眼又無奈。

貼文笑翻眾人，「笑死，什麼都不要當然只剩湯」、「只差NO湯，收集滿就可以送乾淨的碗和餐具了」、「這點餐方式，直接建議自己煮泡麵」、「最常忘記點的餐具點到了，可是沒東西吃」、「好奇這種不合理的負評，難道都不能跟客服反應嗎？」、「NO鹽巴，就送白開水了」、「碰到這種單我會打電話問問客人，或者直接不接」。

還有網友猜測可能是長輩誤解意思，「可能把NO看成ON在使用了，那些選項應該是要的東西」、「會不會NO看成ON？」、「英文太難了改成中文吧！應該是什麼都想要還不用加錢，結果來的是什麼都沒加」、「他們以為那是要加的意思，結果不懂也不問年輕人」。