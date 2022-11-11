太神奇！後車廂被撞出人臉接吻 眾人驚呼：藝術的衝撞
開車上路難免會有一些擦撞，若車子被撞凹了一塊，車主都為急忙開到維修廠板金處理，不過有網友在路上看到一輛轎車的後車廂撞出了人臉，而且還是兩個人在接吻的形狀，讓他看了嘖嘖稱奇。
從這名網友在臉書「爆笑公社2」PO出的照片看到，一輛銀白色轎車的後車廂左側被撞凹了一大塊，但特別的是凹陷的部分呈現出兩個人形側臉，還清楚地可以分辨出眼睛、鼻子、嘴巴，而這兩個人臉交錯成接吻的模樣，讓原PO看了也忍不住地笑說「幸福來的太快」。
不少人看了都驚嘆「好藝術的車禍」、「這撞的真漂亮一幅畫」、「保留著，不用修理了！藝術品」、「藝術的衝撞」、「太強了吧！撞出火花來了」、「撞~是一門藝術」、「創作之撞」、「撞出了畢卡索」。
還有網友搞笑地說「Kiss造成的kiss」、「再彩繪一下更好看，不用板金」、「這…該不該修好？」、「就說不要站在路邊吻別了吧」、「我想問黏在上頭的人還好吧？」、「請別維修拆散他們，就讓他們彼此相愛直到天荒地老」。
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