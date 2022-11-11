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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

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喝醉當小費？超商捐款箱被塞入一疊千元鈔 過來人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在超商的捐款箱看到一疊厚厚的千元鈔，引起網友們討論。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO在超商的捐款箱看到一疊厚厚的千元鈔，引起網友們討論。 圖擷自爆廢公社公開版

許多公益團體為了能募集善款，都會在超商、手搖飲店、餐廳等店家放置捐款箱，讓消費的民眾也能夠隨手做愛心，而多數人都是捐獻手邊的零錢，但有網友卻在超商的捐款箱裡看到一疊厚厚的千元鈔，照片PO出也引起討論。

從這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，超商所設置的捐款箱中除了零錢以外，竟然有一疊千元鈔，粗估也有超過一萬元，讓原PO看了大讚「雖然不知道你是誰，但肥宅我替這個社會謝謝你」。

不少人搞笑地說「我朋友以前喝醉會這樣幹」、「很大的機率是喝醉」、「一定是喝醉酒給小費的」、「喝醉了啦…因為以前我就幹過這種事，醒來時超後悔」、「他只是不想給老婆而已」、「樂透得主」、「那是詐騙求心安的」、「不是喝醉，就是賭博贏錢」。

還有網友透露「有些是店員換零錢」、「這是超商零錢不夠，打開用千鈔換」、「裡面零錢太多會被換成千鈔，不是有人丟的啦」、「這是超商換錢吧，有時太多零錢，會換掉」；也有過來人解釋「是主管來點愛心箱子金額時，金額key入後才會有換零錢的動作，同時清點金額時，會請一位客人見證金額對不對」。

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爆廢公社 捐款 超商

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