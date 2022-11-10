血月月全食奇景拍成「復仇的波堤獅」 日推特「拍爛大賽」一張比一張噴飯
8日晚間夜空，有著442年才一次的「月全食掩天王星」奇景。許多人觀賞之餘，也不忘按下手機快門，期望捕捉到這難得的景象。然而受限於手機規格和拍攝技巧，不少網友拍出來的畫面卻讓人啼笑皆非，反成為另類的話題。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter近來有不少網友，在拍攝月全食掩天王星，以及血月等景色時，卻不慎拍出各種奇特的照片。這些照片都會標住「拍爛月食大賽（#月食写真下手くそ選手権）」，若是在twitter上搜尋這個標籤，就會找到一堆令人噴飯的照片。
有網友把渾圓的月亮，拍成一條條猶如寄生蟲般的詭異物體。也有人拍出紅色的圓形圍成一圈，看起來就像是「來復仇的波堤獅」。更有人拍出像是猥褻物的形狀，差點把月亮變成限制級的畫面。
#月食写真下手くそ選手権— 🐅まりこ🦍🦇 (@mariko78_k_b) November 8, 2022
リベンジしたら夜空に爆誕したポンデリング pic.twitter.com/bY7EG6zHmC
#月食写真下手くそ選手権 pic.twitter.com/mP4l4ysTvx— scout🍺 (@scou_t) November 8, 2022
※誰がなんと言おうと月を撮りました pic.twitter.com/q0czCj29DH— 宇賀神穐丸 (@Ugajin0041) November 8, 2022
#月食写真下手くそ選手権 pic.twitter.com/6rFZLj8Ex9— 🦉🧔🏼♂️シンケ🔑👨🏻 (@sinsin7Kmy_) November 8, 2022
#月食写真下手くそ選手権— 旬 (@tasaaat) November 8, 2022
カメラ倒して空からそうめん降ってきた pic.twitter.com/1UvZkOE8IM
另外還有網友趁著血月期間，許多人在分享紅色月亮的時候，拍出一張「放在黑布上的火腿」照片。若是沒仔細注意文字說明，還以為同樣也是張月亮照片，創意想法又再度逗笑許多人。
黒い布にハムを置きました。 #月食写真下手くそ選手権 pic.twitter.com/9nGNuFfqod— 王子駅の酒場『ソフィスト』公式！ (@sophist184) November 8, 2022
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