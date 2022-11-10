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點菲力來焢肉？客控牛排館圖文不符「沒三色豆」 網驚：太狠了

聯合新聞網／ 綜合報導
顧客抱怨牛排館的菲力牛排長得像焢肉，還沒附三色豆。 圖／翻攝自靠北餐廳2.0
顧客抱怨牛排館的菲力牛排長得像焢肉，還沒附三色豆。 圖／翻攝自靠北餐廳2.0

餐廳菜單上常有精美圖片，使民眾期待能獲得一份與照片相差不遠的餐點，但若與圖片不符、老闆又無法給出合理答案，就別怪顧客氣噗噗了！近日有民眾抱怨中壢知名牛排館端出的菲力牛排長得像焢肉，連基本的三色豆都沒有，怒控老闆「好好賺好輕鬆」，引發熱議。

原PO日前在「靠北餐廳2.0」發文抱怨中壢一間牛排館的菲力牛排「圖文不符」，價值390元的菲力肉質紋路猶如焢肉，也沒有照片上的三色豆配菜，即使詢問老闆，對方除堅持菲力是「原肉」外，就是不停跳針「重質不重量」，氣炸諷「錢就是這樣賺的」、「好好賺好輕鬆」！

愛吃牛排的網友看見照片也覺得「母湯」，紛紛留言「已經過熟了，還順紋切是怎樣？事主是點牛排口味的輪胎嗎」、「順紋切也太雷」、「這是菲力級的控肉，耐嚼，卡牙，不好吞，一塊肉完成3種願望」、「看到順紋切我就不想吃了，是要咬橡皮筋嗎？還會卡牙縫的那種」。

不過內行人也證實這塊的確是「菲力」，但是菲力肉的頭、尾段，長相較差，「我做了6年的牛排餐廳，只能跟你說那真的是菲力沒錯，但就比較醜而已」、「應該是原塊沒錯，只是尾段較細的部位圓柱狀沒辦法做成排，只好將圓柱片成排狀」、「這是菲力沒錯，只是是尾端肉」、「應該是頭段或是尾段，所以肉質看起來賣相不佳」、「就是菲力尾巴啊，如果逆紋切，它就會很小塊」。

原PO抱怨牛排沒附三色豆也令網友嘖嘖稱奇，畢竟是三色豆長年位列「十大討厭菜色」榜單內，不放竟也惹來怨言，歪樓笑說「吃三色豆的真男人」、「這個男人太狠了，竟然要吃三色豆」、「第一次看到沒三色豆所以抱怨的」、「竟然要吃三色豆，佩服」、「原來真的有人吃不到三色豆會生氣」、「吃三色豆的都是狠人」，留言也有自稱該店前員工的人表示，牛排肉的確是菲力沒錯，但原PO想吃的三色豆「很久之前就沒有了」。

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