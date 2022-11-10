6卡通角色隱身廟宇「還以為師傅弄錯」 眾人知真相喊：想朝聖

寺廟彩繪多以忠孝節義、七俠五義、三國歷史等故事作為題材，近日卻有網友分享，他在一間廟宇內的頂樑上發現6個卡通人物，詢問廟方才知道原來是因為該廟供奉的是「戲曲之神」，彩繪師傅這才突發奇想以卡通人物進行作畫，不少網友知曉後紛紛表示好想朝聖。

日前一名男網友到廟裡參拜，一抬頭卻驚見佈滿彩繪圖案的樑柱上原來暗藏6個卡通人物，分別是哆啦A夢、米奇、章魚哥、海棉寶寶、蟹老闆和派大星，他拍下照片分享到臉書社團「路上觀察學院」後，吸引超過3,500人點讚。

樑柱上畫有6個卡通人物，分別為哆啦A夢、米奇、章魚哥、海棉寶寶、蟹老闆和派大星。圖擷自Facebook

眾人紛紛驚嘆道，「這真的是太特別了，沒想到廟會有這些人物」、「這個藏很深，竟然還能被你發現！太強了吧」、「超隱密的啦，好眼力」、「隱藏版的驚喜」、「廟裡的彩蛋被你發現了」、「畫廟的師傅有顆童心」、「我以為是P圖，沒想到是真的」。

還不少網友一眼認出拍攝地點，「鹿港玉渠宮，奉祀戲曲之神田都元帥」、「鹿港車埕玉渠宮田都元帥廟，是我們作戲人的祖師老爺」、「鹿港玉渠宮，主神田都元帥是戲曲，演藝之神，裡面的虎爺也很可愛喔～」。更有網友解釋，當初之所以會彩繪卡通人物，是因為這間廟的神明保佑演藝從業人員，所以畫棟樑的師傅才靈機一動，把同樣屬於演藝娛樂業的6個卡通人物畫了上去。