幸運之神降臨！友人發票「連中12期」沒斷過 他驚：天選之人？

相信許多人最期待的就是每個單月號的發票開獎日，就算只中六獎兩百元，也能成為生活中的小確幸。

對此，有一名網友就分享友人的幸運紀錄，從2022年9-10月開始連續中了12期的發票，且最近幫弟弟抽中價值11萬元的折扣點數，讓他驚呼「這就是天選之人嗎？」。

該名網友在校園論壇「Zuvio」分享，自己的朋友超幸運，從民國109年9-10月開始，每期發票都中獎，至今已連續中了12期的發票，當中中過六獎200元，也有雲端專屬獎500元，而最幸運的還曾一次中了3張。

一名網友分享，自己有個朋友超幸運，從民國109年9-10月開始，每期發票都中獎，至今已連續中了12期的發票。「Zuvio」

原po表示，本月25日統一發票開獎，他原先還期待友人是否能延續這項紀錄，沒想到前幾天友人告訴他，自己幫弟弟抽線上課程點數，結果抽中頭獎，共獲得1,111點數，而1點可折抵消費100元，換算下來約11萬，「直接免費從國中買到高中畢業，我直接無言，這就是天選之人嗎？」。

文章一曝光，友人的幸運程度，令眾人直呼好羨慕，「好扯喔，這什麼運氣，不過送11萬也是很扯」、「你還有空po文，趕快帶他去買彩票啊」、「歐洲人啊，能不能分點歐氣給我啊」、「我比較好奇他有多少發票，我也大概3~6個月中一次而已，但那個中頭獎是真的滿扯的」。